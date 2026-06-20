Los videos de Jesica Cirio con fajos de dólares se suman a la causa de enriquecimiento ilícito

Habrían sido filmados en 2023 en la casa que compartía por ese entonces con Martín Insaurralde. Qué dijo la conductora tras hacerse públicos.

Unos videos de alto valor serían incorporados a la causa judicial que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , y a su exesposa, Jesica Cirio.

Una investigación periodística del diario La Nación, firmada por el periodista Diego Cabot, da cuenta de unos siete videos inéditos en los que la conductora aparece registrando grandes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada a la expareja, un material que podría tener impacto en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los videos habrían sido grabados por la propia Cirio en 2023, antes de su divorcio con el exintendente. En las imágenes se la escucha a Cirio y se la ve rápidamente en un vestidor de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente. Lo que se muestra son interminables cantidades de fajos de dólares dentro de cajones y estanterías.

El mismo medio describe que el espacio donde se registraron los videos corresponde a la planta alta de la residencia que el matrimonio compartió hasta su separación, un lugar que combinaba el dormitorio principal con vestidores diferenciados para ambos.

CIRIO- DÓLARES-1 Captura videos LN

De acuerdo a La Nación, el material ya había sido mencionado en medios televisivos, lo que motivó medidas judiciales. Como cuando el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto la filmación y el juez Luis Armella incluso pidió a la señal TN que informara si contaba con una copia.

En ese contexto, la aparición de los videos —según la investigación— podría despejar las dudas sobre su existencia y aportar elementos probatorios en un expediente que lleva más de dos años de avances y retrocesos.

Cuál fue la respuesta de Cirio sobre los videos

La conductora inició su descargo con una aclaración. Dijo que, en referencia a la nota del Diario La Nación, firmada por el periodista Diego Cabot, "es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos ha sido el producto de maniobras ilícitas”.

El comunicado indica que “evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

Aseguró que esta situación fue puesta a consideración de la justicia. "Fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 con acollada CIRIO. Jessica s/d extorsión".

“Con ello —añade Cirio— se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”.

Remarcó que "las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de video. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

Y cerró: “Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones o rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”.

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FUENTE: NA y LN