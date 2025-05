Yategate: pidieron investigar las cuentas y el patrimonio de Jesica Cirio

image.png

La causa pasó a principios de este año del juez Kreplak a Armella, quien a casi dos años del escándalo en los próximos meses deberá decidir la situación procesal de Insaurralde.

Qué pidió investigar el fiscal sobre el patrimonio de Cirio

En esta búsqueda de poder determinar el origen de fondos no declarados, uno de los ejes de la causa es la transferencia de casi 500.000 dólares desde cuentas de Cirio hacia Estados Unidos. Según consta en la documentación, buena parte del dinero fue enviado a la firma Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023, bajo el argumento de representar la marca en Argentina.

La justicia investiga si estos pagos encubrieron operaciones destinadas a justificar la fortuna de Insaurralde, incluyendo el lujoso viaje a Marbella que detonó el escándalo en 2023.

El fiscal Mola también solicitó informes al Banco Galicia, Banco Nación y Banco Provincia sobre más de 60 transferencias realizadas por Insaurralde entre 2009 y 2025. Además, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que determine si la escritura en la que Cirio aparece donando 200.000 dólares fue reportada como sospechosa. La certificación de esa operación, realizada por el escribano Adrián Uriel Cohen, también es objeto de revisión por presuntas irregularidades.

image.png Allanamientos de la Policía Federal en la casa quinta de Insaurralde.

Por otro lado, según indicó La Nación, la investigación ahora se enfoca en la mano derecha de Insaurralde, Juan Pablo Peredo, su máximo hombre de confianza en el ámbito de los bingos.

En este caso, Peredo es investigado por figurar como titular de inmuebles y oficinas utilizadas por el ex intendente para encubrir patrimonio no declarado. También se analiza el vínculo entre estas propiedades y el sobrino de Insaurralde, Gastón Barrachina, quien ya está imputado.

El caso "Yategate" se destapó luego de las fotos que publicó la modelo Sofía Clerici en medio de las elecciones presidenciales del 2023 en un yate en Marbella. Tal fue la repercusión, que llevó a la renuncia del ex ministro de Kicillof y derivó en una profunda investigación.

Reapareció Sofía Clerici y habló del Yategate

A principios de marzo, la modelo brindó una entrevista exclusiva en la que reveló uno de los proyectos más importantes de su vida: convertirse en madre soltera. Además, hizo mención del polémico episodio de Yategate que la puso en el centro de la escena política durante el último año electoral.

Consultada sobre por qué eligió hablar ahora sobre todo lo sucedido, Sofía fue categórica: "Ahora me siento fuerte. No la pasé nada bien, eso tengo que decirlo. La gente tiene una imagen de mí, no tengo mucho hate, la gente me quiere en la calle por suerte".