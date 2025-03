Reapareció Sofía Clerici y habló del Yategate: qué dijo

"Es un proyecto que vengo pensando hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido", explicó con sinceridad.

Con un tono distendido, bromeó sobre su elección de utilizar muestras danesas para su futura maternidad: "Va a salir un vikingo".

Lejos de los temores que suelen rodear a este tipo de decisiones, Sofía dejó en claro que está plenamente preparada para esta nueva etapa de su vida.

"Me siento súper lista. Además, tengo una familia enorme que está siempre pendiente de mí. Somos muy unidos, así que creo que juntos vamos a poder", aseguró. Reflexionando sobre el proceso que la llevó hasta este punto, agregó: "Siento que me falta algo muy importante en mi vida. Entonces dije: es el momento. Lo vengo analizando desde hace un año y medio. Aún no sé cuándo será, pero sé que este año va a suceder".

El Yategate y Martín Insaurralde

Consultada sobre por qué eligió hablar ahora sobre el incidente conocido como Yategate, Sofía fue categórica: "Ahora me siento fuerte. No la pasé nada bien, eso tengo que decirlo. La gente tiene una imagen de mí, no tengo mucho hate, la gente me quiere en la calle por suerte".

En este sentido, la modelo aseguró que ella "no es la mala". "Lo único que puedo decir es que si en algún momento no hable, estoy hablando ahora es porque ahora es el momento y soy bastante educada. Puedo decir que por respeto a los niños que están en el medio de la situación, me quede en el molde", sostuvo

La modelo dijo que "tienen ganas de contar como soy yo" y sumó: "Si lo que pasó en su momento paso y tuvo que ser así de esa forma y tuvo que salir al aire algo que tuve que mostrar, tuvo que ser porque tenía que haber un fin y a veces no hay fines cuando las relaciones son tóxicas".

Clerici aseguró que ella no estaba a gusto con su relación con Martín Insaurralde porque "era bastante tóxica, no de parte mía, sino de la otra persona". "Ese fin no estuvo bueno, pero si no a veces no se cortan las cosas", afirmó con determinación.

"Yo no estuve casada con esa persona, nunca me casaría con una persona así, yo creo que para casarte con alguien tenés que elegir un hombre con buenas características, pero si hubo algo y cuando vi que no me gustaba el día a día, tuve que cortar de alguna forma, pero a veces cuando del otro lado se ponen obsesivos con una, es un tema. Y te da un poco de miedo y es como que a veces terminas accediendo de nuevo porque estás enganchada", confesó.

Ante las especulaciones sobre su nivel de vida y los bienes que posee, Clerici respondió con firmeza: "Yo tengo mi marca, mi propia empresa, viajo, tengo amigos. Las cosas que han mostrado, como las carteras, todo me lo compré yo". Y con una sonrisa irónica, agregó: "Hace cinco años vivía viajando. Me causa gracia que digan que todo lo que tengo me lo compró una sola persona".

Mientras se prepara para una de las etapas más trascendentales de su vida, Sofía Clerici muestra seguridad y entusiasmo. Su decisión de ser madre soltera marca un antes y un después en su historia personal y profesional, demostrando que la maternidad es un camino que cada mujer puede recorrer a su manera y en su propio tiempo.