También, indicó que el yate "Bandido" se lo prestó a ella "ocasionalmente" un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde.

Además, se refirió a los relojes y carteras que en sus redes ella agradeció con un corazón el haber recibido como regalos y que "no fueron hechos por Insaurralde", pues dijo que los obsequios fueron de parte de personas que no guardan relación con el viaje ni la causa actual.

En ese sentido, señaló que fueron "regalos" hechos por su cumpleaños por parte de amigos y que los mismos se compraron en Argentina, no en Marbella.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno. El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak es quien define la continuidad de la causa.

Jésica Cirio también habló de Martín Insaurralde

Jésica Cirio se presentó en El Noticiero de la Gente, de Telefe, para hablar por primera vez luego de las fotos que aparecieron en las que se veía a su exmarido, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella, haciendo ostentación de una vida de lujos.

“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo antes de conocer a él. Trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”, comenzó a responder Cirio.

Respecto al supuesto arreglo de 20 millones de dólares por el divorcio, aseguró que "no entiendo de dónde salió ese número. Es mentira. Nunca vi una cifra así toda junta. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses".

Al respecto también afirmó que "la separación no se da por un solo motivo. Una relación se va desgastando. El resto son de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla. Desterrar este arreglo millonario que nunca existió".