La cara de Jesica Cirio cuando le preguntaron por los regalos caros de Insaurralde

Las fotos de Sofía Clerici y Martín Insaurralde no sólo pusieron a ellos en el ojo de la tormenta, sino que también a Jésica Cirio , ya que fue acusada de ocultar las ganancias de su marido en los años que estuvieron juntos. En este sentido, se rumoreó que el político le hacía lujosos y costosos regalos.

Es por eso que al romper el silencio fue inevitable hablar del asunto. Sin embargo, la conductora de La Peña del Morfi se mostró tajante ante esta situación y rápidamente marcó la negativa para dispersar los rumores. “A mí no me hacía regalos. No, en absoluto”, negó de forma contundente.