¡Qué cara! Cómo se puso Jésica Cirio cuando le preguntaron si su divorcio con Martín Insaurralde costó "20 millones de dólares"

Si bien se mantuvo tranquila y medida, Jésica Cirio se mostró molesta por la información del monto que habría recibido, vía Uruguay, tras firmar los papeles del divorcio: "Eso no sé de dónde salió, es absolutamente mentira. nunca hubo un arreglo con esas cifras , nunca vi esa cifra toda junta tampoco. Eso no es real ", expresó.

JESICA CIRIO.mp4 En el Noticiero de la gente, Jésica Cirio dio detalles sobre los 20 millones de dólares que habría recibido por su divorcio.

Y aclaró que aún no recibió ningún dinero en compensación por el divorcio. “No hubo arreglo, firmamos el divorcio hace tres meses y todo está en proceso. Siempre mantuve un medio de vida muy bueno antes de conocerlo a él y lo mantenía yo”, explicó, tras recordar que trabaja desde los 10 años y que siempre quiso ser una mujer independiente y poder tomar decisiones sobre sus gastos.

LA IMPUTACIÓN DE JÉSICA CIRIO

Mauro Szeta, quien maneja en el noticiero todos los temas vinculados a lo policial o judicial, le dijo: “Justamente el tema del divorcio es lo que motivó la imputación respecto de tu persona por el delito de lavado de activos... de haber existido ese acuerdo con ese monto, lo que formula la fiscal es que eso fue una operación que tuvo como objetivo lavar dinero”.

Dicho esto, le preguntó: “¿Vos ratificás, negás que haya existido una transferencia de playa a Uruguay?”. La respuesta de Jésica Cirio fue que “nunca existió, nunca tuve cuentas en Uruguay, ni antes de estar casada con él”.

JESICA CIRIO.jpg El casamiento de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, en 2014.

También le preguntaron como manejaban las cuentas durante los años que estuvo casada con Martín Insaurralde. Jésica dijo que las cosas las compraban de manera indistinta, que no se fijaban quién ponía la plata para "milanesas o caramelos". Y reiteró que "siempre me gustó tener independencia, no dejé de trabajar, mi economía me la manejo yo. Idea tengo, pero no me parece un espacio para charlar de eso, pero lo puedo justificar”.

Sobre su ex marido, dijo que no tienen una buena relación y que tras la aparición de las imágenes de él derrochando lujos en Marbella junto a Sofía Clérici hubo una breve y áspera comunicación con el dirigente de Unión por la Patria. Sin embargo, reconoció que es “un buen padre, muy presente”, que se ocupa del colegio y la cobertura médica de Chloe y que “de la ropa me ocupo yo”.

En cuanto a los viajes de Martín Insaurralde y el nivel de vida que lleva, que no condice con sus ingresos ni su declaración jurada, la conductora se despegó del tema: “Hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas, yo puedo hablar de mis cosas, de mis viajes, que es la vida que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo en los medios desde los 10 años, tengo 38, nunca dejé de trabajar, esa es la realidad”.