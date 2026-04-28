Destapan el entramado que rodea al hombre que enamoró a Jesica Cirio con quien espera su segundo hijo
El periodista Tomás Díaz Cueto reveló información sobre sociedades de Nicolás Trombino, el novio de Cirio.
Los últimos años han sido de suma polémica para la modelo Jésica Cirio por sus relaciones amorosas, y no es excepción su nuevo noviazgo con Nicolás Trombino, una figura de bajo perfil pero que en las últimas horas tomó relevancia debido a que el periodista Tomás Díaz Cueto contó detalles de distintas maniobras que estuvieron bajo sospechas.
“Me cuentan que Trombino está muy enamorado de Jésica Cirio pero hay un problema que está poniendo nerviosa a la gente que circunda a Trombino, su socio”, contó en diálogo con El Observador. En el mismo medio informó que tiene una sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro, un empresario de 24 años CEO de una empresa en Miami dedicado a servicios de jets privados e hijo de un abogado muy cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.
“Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?”, soltó poniendo en duda la actividad de Trombino que, según reveló Cirio, hace 15 años tiene un supermercado mayorista.
En su relato el periodista reveló que el novio de Jesica, fue proveedor del Estado y tiene multas desde 2021 por tener empleados en negro. “El círculo rojo de la familia de Quinto estaría muy caliente con la luz que pone sobre estos negocios el vínculo de Trombino con Jésica Cirio”, dijo Díaz Cueto.
Los autos de lujo, un gusto que comparten
Entre la información que trascendió, el periodista contó que compraron un auto de alta gama, de marca Lamborghini, en sociedad entre Trombino y Ferro. “La compraron hace poco. ¿Hay más negocios en Uruguay?", se preguntó el periodista sobre posibles negocios en el país donde adquirieron la unidad.
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