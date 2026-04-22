La insólita reacción de Mario Pergolini al embarazo de Jésica Cirio

El conductor de Otro Día Perdido fue contundente cuando se anotició sobre el embarazo de la modelo con un empresario.

El embarazo de Jésica Cirio revolucionó al mundo del espectáculo ya que poco se conocía del nuevo romance de la modelo con el empresario Nicolás Trombino. La noticia llegó al programa de Mario Pergolini , Otro Día Perdido, quien no pudo evitar expresar sus deseos para la modelo y su pareja.

Rada compartió la noticia al inicio del ciclo y Mario se quedó congelado, y miró para un lado y para el otro con el fin de buscar complicidad de sus compañeros.

“Pero, ¿cómo estaba todo eso? ¿No había un problema, unos problemas ahí? No de embarazo, digo. ¿Todo lo que toca no lo pone preso?”, se preguntó Mario. “Necesitamos un ‘previously in Jésica Cirio’”, en referencia a las series que hace un recuento de los episodios anteriores.

Fue ahí cuando el humorista le pidió a su asistente de IA que le haga el resumen de la actividad de la modelo en el último tiempo. La respuesta: su matrimonio con Martín Insaurralde, que finalizó en 2023, su posterior casamiento con Elías Piccirillo, actualmente con prisión domiciliaria, en mayo de 2024 y el blanqueo con Trombino.

“Hace un año se supo de su relación con Nicolás Trombino, que es un empresario mayorista. ¿Próximamente preso? ¿quién lo dirá? Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora, ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, leyó Rada.

“Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”, concluyó con ironía el conductor del ciclo de El Trece.

Embed - PARÁLISIS TOTAL DE PERGOLINI Y EQUIPO CON EL FLAMANTE EMBARAZO DE JESICA CIRIO

Así confirmó el embarazo Jesica Cirio

La modelo y conductora Jesica Cirio confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo, el primero junto al empresario Nicolás Trombino. El anuncio se conoció este lunes durante la emisión de LAM, donde el conductor Ángel de Brito reveló la noticia tras un enigmático.

Según detallaron en el programa, Cirio cursa tres meses y medio de embarazo y espera un varón. La confirmación llegó luego de que la propia conductora enviara un mensaje al ciclo, en el que explicó que aguardaba el momento adecuado para hacerlo público, especialmente por su entorno familiar.

“Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe así que ya lo podés contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, expresó Cirio, en referencia a su hija fruto de su relación con el exintendente Martín Insaurralde.

El anuncio se da en un contexto de bajo perfil mediático para la conductora, quien en los últimos años atravesó una fuerte exposición pública vinculada a su vida personal. En ese marco, su relación con Trombino se mantuvo alejada de los medios hasta ahora.