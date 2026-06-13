Ninguna botinera: Oriana Sabatini contó cómo se lleva con las otras "esposas" de la Selección Argentina

La actriz aseguró que forma parte del grupo al que pertenecen las parejas de los jugadores, pero que no suele tener mucha participación.

Oriana Sabatini habló sobre su vínculo con las parejas de los jugadores de la Selección Argentina y explicó por qué no suele participar de las reuniones o actividades grupales que organizan durante las concentraciones. En una entrevista con Puro Show, la cantante aclaró que mantiene una buena relación con todas y que sigue formando parte del chat que comparten las familias de los futbolistas. Sin embargo, aseguró que su forma de ser la lleva a elegir otros espacios y rutinas cuando acompaña a Paulo Dybala .

Consultada sobre la convivencia con las llamadas “botineras”, la artista respondió con sinceridad y humor. “Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro , que estaría perfecto”, comentó. Además, señaló que entiende que los grupos cambien con el tiempo debido a las convocatorias y los movimientos propios del fútbol. “No me ofendería en lo absoluto”, agregó, dejando en claro que no existe ningún conflicto con el resto de las parejas.

La artista también aprovechó para desmentir cualquier rumor de internas o exclusiones dentro del grupo. Según explicó, nunca percibió problemas entre las mujeres que acompañan a los futbolistas del combinado nacional y destacó el buen trato que siempre recibió. “No, cero, no es tan interesante como la gente cree” , afirmó al referirse a las especulaciones que suelen circular sobre la vida privada de las familias vinculadas al plantel argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2065475465197064538&partner=&hide_thread=false Oriana Sabatini, lejos del grupo de esposas de los integrantes de La Scaloneta. Sus palabras en #PuroShow. @puroshowok pic.twitter.com/UR0LpOrbvb — eltrece (@eltreceoficial) June 12, 2026

Más allá de la buena relación que mantiene con todas, la actriz reconoció que prefiere pasar el tiempo de otra manera cuando viaja. “Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte me junto con mis amigas”, confesó. Incluso contó que, aunque suele recibir invitaciones para compartir actividades, generalmente opta por rechazarlas de manera amable porque disfruta de los momentos de tranquilidad y soledad.

Por qué Oriana Sabatini no se junta con las otras mujeres de los futbolistas

“Siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, expresó entre risas. Con esa declaración, el intérprete mostró una faceta más reservada y personal, alejada de la exposición constante que suele rodear a las parejas de los futbolistas.

Por último, la esposa de Paulo Dybala remarcó que valora la existencia de esos espacios de contención entre las familias de los jugadores, aunque no participe activamente. “Está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.