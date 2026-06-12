Mundial 2026: una filtración sobre la Selección de Croacia terminó en el despido de un gerente

El empleado del Hotel AKA reveló a un diario local, un pedido de la federación sobre dos vinos. La cláusula de confidencialidad con la FIFA hizo el resto.

El Mundial 2026 ya dejó su primer escándalo extradeportivo casi sin que rodara la pelota. El gerente de alimentos y bebidas del hotel donde se hospeda Croacia fue despedido por revelar a la prensa un detalle del contrato que el establecimiento firmó con la federación y la FIFA.

El dato que le costó el puesto no era táctico ni nutricional. Según el diario croata Jutarnji list , el empleado contó que la Federación Croata de Fútbol había pedido que se sirvieran dos vinos croatas durante la concentración de los Vatreni .

Uno de esos vinos era el Plavac Mali , una uva tinta asociada a la región de Dalmacia y a la península de Pelješac. El nombre del segundo, según el relato, el trabajador no lo recordaba.

La entrevista había sido concedida de forma anónima, pero el empleado —de nacionalidad turca— fue identificado enseguida. Entre otros motivos, porque admitió haber viajado varias veces a Croacia.

Por qué un detalle de servicio sacudió al hotel de Croacia en el Mundial 2026

El problema, dejaron en claro los medios croatas, no estuvo en el contenido de lo revelado, sino en el hecho mismo de haberlo revelado. El Hotel AKA y la federación tienen con la FIFA cláusulas que prohíben divulgar cualquier información sobre la estancia del equipo.

Esas obligaciones no distinguen entre secretos deportivos y simples detalles de servicio. Por eso, una conversación sobre vino terminó en un despido por violación de las normas de confidencialidad.

El propio Jutarnji list relativizó la trascendencia del episodio. Remarcó que no se trataba de grandes cantidades de vino ni de información sensible, y recordó que el seleccionador Zlatko Dali es conocido por no beber.

Hasta ahora, ni el hotel ni la Federación Croata confirmaron públicamente el despido. La información descansa en el relato del medio Sportske novosti desde Alejandría, la ciudad estadounidense elegida como base de la selección.

modric croacia Luka Modric, emblema de la selección de Croacia.

El plantel croata llegó a su campamento el 10 de junio. Voló desde Zagreb, aterrizó en Washington y fue recibido por cerca de un centenar de hinchas frente al hotel, donde Luka Modric saludó al público antes de ingresar al edificio.

El Hotel AKA, inaugurado en 2023, tiene 180 habitaciones y está a pocos minutos del aeropuerto. La concentración se completa con el Episcopal High School, que aporta campo de juego, gimnasio y áreas de recuperación.

La nutrición del chef Tomica uki viajó con la delegación y prepara los menús con eje en mariscos y comidas livianas, pensadas para el calor del torneo en Norteamérica.

Croacia debuta en el Mundial 2026 el 17 de junio ante Inglaterra, en Dallas, por el Grupo L que completan Panamá y Ghana. El equipo regresará a Alejandría después de cada partido mientras siga con vida en la Copa del Mundo.