Tarantino sorprendió al revelar que tiene un actor argentino favorito: lo comparó con Al Pacino

El talentoso director Quentin Tarantino se refirió a este notable actor argentino y lo comparó ni más ni menos que con Al Pacino. ¿De quién se trata?

Pocos realizadores fueron tan influyentes en el cine contemporáneo como Quentin Tarantino (63). Y es que sus películas -en un corto tiempo- se transformaron en auténticos clásicos del séptimo arte. Su segundo filme Pulp Fiction (1994) marcó un punto de inflexión en su filmografía, a la que siguieron gemas como Jackie Brown; Kill Bill o Bastardos sin gloria, por mencionar sólo a algunas de ellas. Pero Tarantino también mira más allá de Hollywood y es por ello que se refirió a un actor argentino a quien comparó -ni más ni menos- con el mismísimo Al Pacino.

El actor argentino a quien el cineasta Quentin Tarantino comparó con Al Pacino es Ricardo Darín .

En una entrevista, Tarantino manifestó que “uno de mis actores favoritos de habla hispana es Ricardo Darín. Creo que es fantástico. Está al nivel de Al Pacino, es bárbaro. Es el Al Pacino de Argentina. Me encantaría trabajar con él algún día".

Tarantino agregó que "tengo muchos amigos en Argentina, así que tendría sitios a los que ir y donde quedarme", y evocó: “De hecho, no sé si os acordáis, pero yo entregué el Oscar a la Mejor Película Extranjera a Argentina por 'El secreto de sus ojos', junto a Pedro Almodóvar". Cabe recordar que El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, logró la estatuilla de la Academia en 2010, cuando resultó elegida como mejor película de habla no inglesa.

Más allá del elogio de Tarantino, el propio Darín nunca se mostró muy entusiasmado por trabajar en Hollywood: "Hollywood no me quita el sueño ni me vuelve loco. Puede ser que tenga que ver la edad. Yo vengo de una generación donde lo máximo que podía pasar era que tenías que hacer novelas porque ese era el mercado internacional. Si vos querías tener trascendencia internacional... Tampoco me interesa eso".

Ricardo Darín y El Eternauta: confirmaron cuándo habrá segunda temporada

En 2025, Ricardo Darín encarnó al personaje Juan Salvo en El Eternauta, serie que conmocionó la pantalla de Netflix. Basada en el clásico de la historieta creada por Héctor G. Oesterheld, se estrenó el 30 de abril de 2025. Con seis episodios en su primera temporada, el elenco contó con Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz. Fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro (dirigió Pizza, birra, faso junto a Adrián Caetano; y las series Okupas y Un gallo para Esculapio, entre otros trabajos).

eternauta El actor argentino a quien el cineasta Quentin Tarantino comparó con Al Pacino es Ricardo Darín.

La segunda temporada de El Eternauta comenzaría a rodarse en los próximos meses y todo indica que se estrenaría en 2027.

Con entusiasmo, Ricardo Darín contó que “obvio, hay segunda temporada. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye. Todavía no se grabó. Todo este proyecto es una locura y todavía no terminó. Lo que viene va a ser el doble”, y confirmó que "se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo".