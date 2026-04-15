El impactante parecido entre el Chino Darín con su abuelo: la foto que publicó

El actor, que acaba de ser padre con Úrsula Corberó, homenajeó en redes a su abuelo y sus seguidores quedaron sorprendidos por las similitudes entre ambos.

El Chino Darín vive un gran momento personal y profesional. Pero mientras disfruta de su flamante paternidad junto a la actriz española Úrsula Corberó y afronta nuevos proyectos laborales, entre ellos una nueva serie en Netflix , el actor argentino se hizo viral en redes sociales por otro particular motivo: el impactante parecido físico con su abuelo paterno.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Ricardo Darín decidió homenajear a su abuelo Ricardo Andrés Darín a raíz del que hubiese sido su cumpleaños número 100. Y como parte de ese recuerdo, compartió una foto en blanco y negro que dejó al descubierto una sorprendente similitud entre ambas generaciones , destacando rasgos faciales y la mirada, lo que generó una ola de comentarios y asombro entre los usuarios.

“Hoy mi abuelo Ricardo Andrés Darín cumpliría 100 años” , escribió el Chino en sus historias de Instagram , donde tiene más de 1,6 millones de seguidores. En la imagen se puede ver a su abuelo muy joven , posando para las fotos. Más allá del homenaje, lo que realmente impactó fue el impresionante parecido entre ambos . La imagen dejó en evidencia rasgos casi idénticos: la mirada, la estructura del rostro y hasta la expresión, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

chino El Chino Darín le dedicó un sentido homenaje a su abuelo, quien hubiera cumplido 100 años.

La similitud física no es el único legado familiar. Ricardo Andrés Darín fue una figura destacada en el espectáculo argentino, incursionando en teatro, cine y televisión, además de su faceta como aviador, periodista y poeta. Su hijo, Ricardo Darín, se erigió como uno de los actores más reconocidos a nivel nacional e internacional, y su nuera, Renée Roxana, también aportó a la tradición artística familiar. Hoy, el Chino Darín continúa con el legado de su abuelo, a quien no llegó a conocer, ya que falleció poco antes de su nacimiento.

Las primeras fotos del hijo del Chino Darín con Úrsula Corberó

El pasado 9 de febrero, el actor argentino de 37 años se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hijo Dante junto a Úrsula Corberó. A dos meses de su llegada, la actriz española compartió las primeras fotos de su bebé. “Tanto amor no cabe”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de 17 imágenes.

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Además de reflejar el hermoso momento que viven con su hijo, los flamantes padres también dejaron ver el costado más real y humano de la maternidad y la paternidad con escenas cotidianas que demuestran tanto la felicidad como los desafíos que implica esta nueva etapa en sus vidas. En una de las postales más impactantes, se ve a Corberó sin maquillaje, con lágrimas en los ojos que caen por su rostro, evidenciando el costado vulnerable.

Chino Darín con su hijo El Chino Darín junto a su hijo, en una foto que compartió la actriz.

Las imágenes incluyeron momentos de profunda conexión con la lactancia, así como también pequeños detalles como los pies del bebé y escenas diarias que revelan la intimidad de la familia. El álbum compartido también muestra momentos llenos de ternura: paseos al aire libre, siestas y momentos de descanso de Dante bajo el cuidado de sus padres. Incluso se pudo ver al Chino Darín durmiendo junto al menor en un sillón.

La nueva miniserie del Chino Darín para Netflix

El intérprete será protagonista de una miniserie de Netflix de cinco capítulos ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La producción contará la historia de “El Ruso”, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la Segunda Guerra Mundial al corazón de la Alemania nazi bajo una falsa oferta laboral.

chino darin El Chino Darín, caracterizado como su personaje para la miniserie de Netflix.

Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo. El rodaje se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y en diversas locaciones en Europa, en paisajes y escenarios auténticos de los años 40. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, se espera que llegue a la pantalla en la segunda mitad del 2026.