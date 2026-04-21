El llamativo posteo de Sofía Clerici luego de que Jésica Cirio anunciara su embarazo

La modelo Sofía Clerici mostró una foto en su cuenta de Instagram que despertó rumores de embarazo. El anuncio lo hizo horas después de que se conociera que Jésica Cirio está esperando un hijo varón. Recordemos que el vínculo entre las mediáticas surgió a partir de la escandalosa separación de la rubia de Martín Insaurralde , donde la morocha fue la tercera en discordia.

En su perfil de Instagram, la mediática publicó una imagen de un cochecito de la marca Gucci. “Ya tenemos nave”, detalló ella en la descripción del posteo. A los pocos segundos, la foto se llenó de comentarios de sus seguidores que estaban sorprendidos con el anuncio. “Felicidades, vas a ser una excelente madre”, le envió una usuaria a lo que Sofía le respondió con emojis de corazones.

“Hace muchos años viene contando que quiere ser mamá y que seguramente era este año”, escribió otra usuaria. “Qué bella sorpresa”, “Hermosa noticia”, “Te sigo y estaba esperando esto” y “Amiga te felicito”, fueron otros de los comentarios que se pudieron observar en la caja de comentarios del posteo. Incluso, hubo quienes se refirieron al reciente embarazo de Jesica Cirio, con quien quedó enemistada luego del escándalo por el Yategate.

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“Justo que Cirio está embarazada, cuántas cosas en común”, le dijo una usuaria. “¿Es casualidad?“, se preguntó otra. Más allá de las dudas, por el momento Sofía no aclaró si se trata o no de un bebé en camino. Sin embargo, en sus historias subió otra frase que llamó la atención: “Estamos listos”.

Jésica Cirio habló de su presente sentimental

Jesica Cirio habló por primera vez de su embarazo y también se expresó en profundidad acerca de su nueva relación sentimental. Luego de confirmar la noticia, la modelo dio detalles de su presente y de su vínculo con el empresario Nicolás Trombino.

Este martes al aire de Desayuno Americano (América), la ex de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo respondió si estaba en la búsqueda de un bebé: “Fue así, se dio, no lo teníamos planeado para ya”. Sobre su vínculo con el empresario, Cirio explicó que se conocieron por amigos en común: “Se fue dando entre reuniones y comidas”. Además, cuando le preguntaron de qué trabaja, ella respondió: “Tiene supermercado mayorista hace 15 años”.

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Por otro lado, la modelo aseguró que prefiere resguardar su vínculo y no exponer la intimidad. “Mi vida está mejor así, me mantuve en silencio y también a la relación. No es una persona de los medios y tengo que respetar su decisión de que no le interesa”, manifestó.

Recordemos que la modelo viene de años de muchas turbulencias en su vida privada. En 2014 se casó con Martín Insaurralde, por entonces intendente de Lomas de Zamora en la Provincia de Buenos Aires. En 2017 tuvieron a su única hija en común, Chloe. En 2023 estalló el escándalo del Yategate, cuándo se filtraron videos de Insaurralde en un yate con Sofía Clerici. Tras el divorcio, a los pocos meses Cirio se casó con el empresario Elías Piccirillo, de quién se divorció cuándo quedó detenido en una causa por orquestar un falso operativo policial para plantar droga y un arma a otro empresario, con el objetivo de no pagar una deuda millonaria.