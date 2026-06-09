Ulises Bueno presentó "Scaloneta Mundial" y lo fulminaron

En el programa Arriba Argentinos analizaron la nueva canción del mundial y fueron contundente con la respuesta.

Se acerca el Mundial 2026 y las redes sociales son el canal donde un sinfín de usuarios postulan sus creaciones musicales para competir, en un certamen ficticio donde el ganador se define por la viralización, para ser la canción del mundial.

De cara a un evento especial que comenzará este jueves 11 de junio donde Argentina será defensora del título, distintos artistas también presentaron sus canciones. Hace algunas horas fue el cantante de cuarteto Ulises Bueno quien publicó su creación. Luego de esto, algunas personas hicieron un análisis duro.

El cantante presentó su canción "Scaloneta Mundial" y algunos integrantes del programa "Arriba Argentinos", que se emite por El Trece, fueron duros al referirse al mismo. Fue Mariana Señuk quien dio una cruda respuesta sobre el tema: “No me gusta”.

Embed

Sin embargo, May Martorelli, que había presentado el tema con alegría, pidió que le dé una oportunidad: “Dale una chance. Se llama Scaloneta Mundial, el objetivo es acompañar a la Selección. A mí me gusta”, respondió. Lejos de convencerla, recibió de Señuk: "A mí no me gusta”.

Ante esa postura aparentemente inamovible, el conductor Nacho Otero salió al cruce con ironía: “Ay, bueno, ahora le decimos a Ulises: ‘cambiame la canción porque a Mariana no le gusta’. ¿Qué querés que te diga?”. En esa disputa, Valeria Sampedro apoyó el tema aunque Mariana sostuvo: “Ojo que a Pablito (Gravellone) tampoco le gustó. Le falta magia, un cambio de ritmo”.

“Ojo que a Pablito tampoco le gustó. Le falta magia, un cambio de ritmo”, sostuvo, en referencia a Pablo Gravellone. Además, Alejandro Ramos coincidió con esa postura.

Tanto Señuk, como Gravellone y Ramos prefirieron quedarse con el tema “Muchachos”, de La Mosca, como la mejor canción que representa a la Scaloneta.