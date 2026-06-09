Mundial 2026: qué artistas participarán de las tres aperturas
El certamen ecuménico tendrá, por primera vez en su historia, tres ceremonias inaugurales con importantes figuras artísticas que aparecerán en el escenario.
El clima mundialista sigue acaparando espacio y se apodera de los ciudadanos argentinos guste o no el espectáculo deportivo. Es que más allá del espectáculo donde los jugadores serán protagonistas, también habrá un contexto espectacular donde se preparan importantes show musicales y culturales que eclipsarán al público con distintas figuras del mundo artístico.
A tan solo dos días para el inicio del certamen ecuménico, la FIFA dio precisiones de los artistas que estarán presente en las ceremonias inaugurales. Cabe recordar que, debido a que se jugará en tres países diferentes como México, Estados Unidos y Canadá, se harán tres ceremonias con distintos artistas.
La primera de ellas será el jueves 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, en un espectáculo que iniciará 90 minutos antes del enfrentamiento que protagonizarán México y Sudáfrica, a las 14.30. Ese marco tendrá la presencia de los artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. A su vez, Shakira compartirá con Burna Boy para ser intérpretes de Dai Dai, la canción oficial de la cita.
La segunda presentación será un día más tarde en Toronto, desde las 14.30 (hora argentina), previo al debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. Entre los nombres están los artistas Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros.
Ese mismo día, desde las 20.30 (hora argentina), se hará la presentación en Los Ángeles. En la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay, habrá figuras de renombre como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.
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