Espectáculos La Mañana Cami Homs El impactante escenario que eligió Cami Homs para sus vacaciones: "Es caro, pero vale la pena"

Camila Homs atraviesa unos días de vacaciones en Italia con un escenario espectacular que cautivó a los fanáticos cuando compartió imágenes de su recorrido por distintos lugares que exhiben lujos y vistas fantásticas con la naturaleza como protagonista.

La modelo aprovecha junto a su pareja José Sosa, jugador de fútbol, y su hija Aitana que nació el 27 de enero del corriente año. En las redes sociales mostró distintas postales, una de ellas en el reconocido restaurante Grotta Palazzese, ubicado en un acantilado sobre el mar. “Es soñado realmente. No hay otro lugar así en el mundo. Es caro sí, pero vale la pena venir una vez en la vida aunque sea”, soltó en una publicación.

En varias publicaciones mostró a sus dos acompañantes e integrantes de su familia disfrutando del paseo, situación que enterneció las redes sociales. Sin embargo, la atención también estuvo puesta en los atractivos looks que utiliza en el viaje como vestido blanco ceñido al cuerpo, con cuello alto y encaje calificado por la propia influencer como su "look favorito” del viaje.