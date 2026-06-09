La emoción de Gustavo Sofovich en el velorio de María Rosa Fugazot.

La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años conmovió al mundo del espectáculo y, especialmente, a Gustavo Sofovich . El productor, hijo del recordado Gerardo Sofovich , se mostró visiblemente conmovido durante el velatorio de la actriz, que fue una figura clave en las producciones de su padre.

En diálogo con el programa Puro Show (eltrece), Gustavo abrió su corazón y habló del dolor que atravesó Fugazot en sus últimos meses, marcado por la pérdida de su hijo, René Bertand, quien falleció a los 53 años el 26 de junio de 2025 tras luchar contra una dura enfermedad. “Ya estaba… La naturaleza del ser humano no es ver morir a un hijo. Es que un hijo te entierre a vos. No me imagino lo que debe ser ese dolor. No lo pudo llorar nunca”, explicó Sofovich, quebrado por la emoción.

Gustavo contó que mantenía contacto semanal con María Rosa y que, aunque ella se mostraba fuerte, el dolor la consumía por dentro. “Cuando me juntaba con ella estaba delante de un roble, pero por dentro… Ella se ocupaba de sus nietos, Sofía Lisette Caumont y Franco Gael Caumont, fruto del matrimonio de René con Belén Giménez”, relató. El productor también vinculó el fallecimiento de Fugazot con el de su hijo: “Lo de René fue terrible. También se dejó ir…”.

image

“Mi vida transcurrió con María Rosa. Pensá que la negra tenía 83 años, yo tengo 59. Me crié con estos monstruos del humor argentino”, recordó Gustavo, emocionado. Para él, la actriz representa el final de una época: “Se va la última de una generación dorada”. Hasta sus últimos días, María Rosa Fugazot siguió activa en el teatro. Estaba protagonizando Viejas chorras junto a Ana Acosta y Cristina Tejedor en el Teatro Picadilly. “Ella no paraba, seguía ensayando”, destacó Sofovich, admirando la pasión y el compromiso de la artista.

Susana Roccasalvo contó su peor momento en la televisión

Susana Roccasalvo vivió un momento de angustia en "El Nueve" por lo que se comunicó en vivo. Sucede que la famosa recordó el fallecimiento de una figura de la televisión nacional y se mostró conmovida frente a sus colegas en Implacables, programa que se emite en las tardes del fin de semana por El Nueve.

Se trata de Gerardo Sofovich, a quien Susana Roccasalvo rememoró a diez años de su partida. “Fue terrible enterarme de la muerte de mi querido amigo Gerardo Sofovich, hoy se cumplen 10 años”, introdujo la blonda, con los ojos vidriosos.

image

En ese marco, la conductora se encargó de recordar su estrecha relación con el productor y conductor. “No tengo palabras, siempre que hablo de él me largo a llorar. Yo en Canal Siete debuté con Hugo, su hermano, cuando estaban enfrentados”, disparó la diva de la pantalla de Canal Nueve.

Por último, Susana Roccasalvo se refirió a la rutina que compartía con Gerardo Sofovich: “La gran amistad la tuve con Gerardo, salíamos a comer, yo estaba en pareja. Compartíamos su barco, estábamos todo el día juntos. Se nota mucho la ausencia. Por ejemplo, Gerardo inventó a Guido. Beso al cielo, estos personajes siempre están”.