La lista de amantes con las que Insaurralde engañó a Jésica Cirio

¿Que contaron sobre los amantes de Insaurralde y el divorcio de Jésica Cirio?

En primer lugar la periodista Mariana Brey indicó: “Hace un año atrás me enteré de que Jésica sospechaba de él, y se empezó a dar cuenta que él tenía al menos, en ese entonces, tres amantes”.

Seguido a eso, en medio de un debate y diferentes opiniones, la misma panelista de programa detalló: “Las tres en Puerto Madero”.

Por eso, Mariana contó que Cirio encaró furiosa a Insaurralde y le preguntó si tenía tres amantes en Puerto Madero: “¡y le dio los nombres! Una de ellas era Clerici”, afirmó la periodista.

LUCIANA SALAZAR.jpg Luciana Salazar sería una de las amantes de Insaurralde

Más tarde, también contó otro dato que ya se empezó a rumorear en la tarde del martes: “Otra una rubia muy linda, que no es famosa, que vive en Puerto Madero. Y la otra una rubia famosa. Ayer trascendió el nombre, pero yo no la voy a nombrar. Ayer hablé con ella y me lo desmintió”.

Según empezó a circular, se trataría de Luciana Salazar, quien rápidamente se despegó del tema. Los fogosos encuentros de Martín Insaurralde con las mujeres con las que engañaría a Jésica Cirio se producirían en un departamento alquilaba el político por “15.000 dólares por mes”.