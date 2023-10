Respecto al supuesto arreglo de 20 millones de dólares por el divorcio, aseguró que "no entiendo de dónde salió ese número. Es mentira. Nunca vi una cifra así toda junta. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses".

Al respecto también afirmó que "la separación no se da por un solo motivo. Una relación se va desgastando. El resto son de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla. Desterrar este arreglo millonario que nunca existió".

En la entrevista, la modelo y conductora del programa televisivo "La peña del Morfi" dijo además no tener cuentas en Uruguay: "Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”, respondió.

Imputaron a Jésica Cirio

El fin de semana explotó el escándalo en el mundo político tras la filtración de fotos y videos que mostraban a Martín Insaurralde despilfarrando plata con Sofía Clérici. Tras eso, la que se vio envuelta en la polémica fue Jésica Cirio, quien ahora fue imputada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación. A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento.

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico. En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.

Lo que se sabe

Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi 4 millones de pesos por su actividad como Jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde.

En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de dólares en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.