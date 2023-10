No solo eso: Casella explicó que "me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando coconductora para La peña de Morfi. Veremos si se confirma, pero es alguien de adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía".

Los constantes cambios de "Morfi"

"La Peña de Morfi" ya ha sufrido más de un cambio de conducción, porque tras la muerte de Gerardo Rozín, uno de los que tomó la posta fue Jey Mammon. Sin embargo, las denuncias contra Jey llevaron a que sea apartado, y en ese momento Jésica Cirio tomó la posta... al menos hasta ahora.

La conductora de La peña de Morfi contó que no volvió a hablar con él. Jésica Cirio reemplazó a Jey Mammon en la conducción de "La Peña de Morfi".

"Para el canal es un problema, y ni hablar para Morfi, que de Jey Mammon a Jesica Cirio es una mufa terrible, pero me parece que les va a costar tenerla a ella al aire", analizó Casella.

Lo cierto es que la preocupación de Telefe apunta también a que recientemente ya se había dado a conocer la cifra millonaria del divorcio de Cirio e Insaurralde, y en un país con un 40,1% de pobreza, estos números son sensibles para la opinión pública. En ese sentido, el conductor de Bendita TV explicó que "habrá una demanda contra ella que no va a prosperar, porque entiendo que no estaba obligada a denunciar si veía demasiado enriquecimiento, pero el tribunal de la gente es el más importante, el que te baja el martillo y te da perpetua".

Más opiniones sobre el tema

Otra periodista que habló del tema fue Any Ventura, quien indicó que "Jésica va a tener problemas con Telefe, porque están pensando en reemplazarla"; mientras que Marcela Tauro aseguró que Cirio "queda mal parada en todo esto porque es cómplice. También disfrutó". Marcelo Polino, en esa misma línea, expresó que "ella agarró la plata del divorcio y la metió en la cartera".

Respecto a la postura de Cirio, quien habló fue la panelista Paula Varela, que se comunicó directamente con ella. "Me dice que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada, que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo, que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente", explicó.

Lo cierto es que habrá que esperar al fin de semana para ver lo que suceda con Jésica Cirio y "La Peña de Morfi", y quizás no haya un cambio inmediato. Sin embargo, Telefe suele ser bastante estricto respecto a la opinión pública de sus conductores, por lo que seguramente habrá novedades al respecto.

La palabra de Jésica Cirio

Paula Varela reprodujo la charla que tuvo con Jésica Cirio para Socios del Espectáculo. "Dice que la AFIP le busque donde quiera, de arriba abajo, que tiene todo en blanco. Dice que en si miran su Instagram, está explotada de marcas que trabajan con ella", contó la panelista.

Seria, continuó: "Yo le pregunté ‘¿no estás asustada con que te investiguen?’. Y ella me dice ‘no, para nada’. Tiene la certeza de que todo su dinero es de haber trabajado, que tiene todo prolijo y en orden".

"También me tiró el nombre de otra amante de Martín. Ella me da un nombre, de una relación que tuvo este último año, cuando estaba con ella", reveló Paula Varela, explosiva.

Y apuntó: "La otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jésica se lo dice un abogado cercano".