En qué canal volvería a trabajar Jey Mammón

Luego de varios meses fuera de los medios, se conoció los planes de Jey Mammón , acusado de abuso sexual contra un menor, con respecto a su futuro profesional en la televisión. Si bien él no emitió ninguna declaración al respecto, el periodista Ángel de Brito reveló que el ex conductor de La Peña de Morfi tiene algunas propuestas sobre la mesa .

El conductor de LAM aclaró que no tiene contacto con el humorista, debido a que fue denunciado por supuesta difamación y calumnias, pero conoce bien la situación de su ex amigo. Cabe recordar que la última vez que el hombre de Telefe apareció en la TV fue en los Martín Fierro.

Además, aclaró que no tiene miedo a la Justicia, ya que él siempre habló con la verdad y pruebas contundentes: “Yo voy a las mediaciones sin problema. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”.

Ante las miles de dudas si Mammón regresará a la televisión como panelista o conductor de algún programa, de Brito reveló la información que le llegó sobre el caso. Cabe recordar que Jey siempre expresó su deseo de retomar su rol en los canales más importantes de Argentina.

Sin dar muchas vueltas, el conductor de LAM fue tajante sobre lo que podría pasar con su colega. "Quiere volver a la tele. Se le ofreció en América TV. Tiene contrato con Telefe hasta diciembre", sostuvo. Aunque por el momento no hay nada cerrado, habrá que esperar hasta el próximo año para conocer cómo seguirá el caso.