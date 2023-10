Cuál fue la determinación que tomó Jésica Cirio en medio del escándalo de su ex

Sin embargo, algunos gestos y momentos llamaron la atención durante la presentación en el programa de la banda Turf, liderada por Joaquín Levinton. En especial, cuando la banda interpretaba su clásico tema "Yo no me quiero casar, ¿Y usted?", Jésica Cirio acompañó la letra de la canción con una sonrisa y movimientos graciosos al ritmo de la música, junto a sus compañeros.

"Libertad, frenesí, eso es el amor para mí, y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así", cantaba Levinton, mientras la conductora y el resto del equipo del programa seguían el ritmo de la música. En otro momento, Jésica Cirio se unió a un coro improvisado mientras el cantante entonaba los versos: "No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera, me viene bien, como me voy a negar".

Jesica Cirio 2.jpg

Más allá de estos momentos que suscitaron sospechas sobre su opinión respecto a la situación de su exmarido, Jésica Cirio no realizó ninguna declaración directa al respecto.

Además, en medio de este escándalo, se ha notado un cambio significativo en las redes sociales. La conductora de "La Peña de Morfi" dejó de seguir a Martín Insaurralde en Instagram, marcando así un distanciamiento en el ámbito virtual.