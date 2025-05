Cómo se puso Jésica Cirio cuándo confirmaron su nuevo romance

Sin embargo, la modelo usó sus redes sociales para desmentir los dichos: “Con relación a los rumores de que tengo una nueva pareja, quiero aclarar que no es verdad. Actualmente estoy sola. Les pido por favor que no involucren a terceros y que dejen de inventar cosas que no son reales”.

Piccirillo fue procesado y en prisión preventiva por la causa que lo tiene como principal acusado por montar un falso operativo en el que presuntamente le plantó droga y un arma a un empresario.

En el encabezado del manuscrito, Piccirillo se presenta como “padre de una hermosa hija, hijo, hermano y amigo”. Y agrega: “Inocente. Hoy detenido arbitraria e ilegalmente en la unidad carcelaria de Ezeiza. Módulo de ingreso, pabellón K. Celda 5, por orden del juzgado federal de criminal y correccional. 11, a cargo del doctor Cassanlelo. Y secretaría 21 y demás”.

Revelan datos escandalosos del fallecimiento de la hermana de Jésica Cirio

En medio de la escandalosa separación de Jésica Cirio y Elías Piccirillo, hace unas semanas se conoció la noticia del fallecimiento de Verónica Mestre, hermana mayor de la conductora, a los 57 años. Según informaron en el programa LAM, en América TV, Mestre fue encontrada sin vida en su domicilio de Lanús en circunstancias que todavía son investigadas.

Ahora, Jésica continúa atravesando su duelo personal y familiar en un momento complejo y complicado de su vida íntima, y en medio de tanto dolor interno, ahora explotó una bomba en el ceno familiar, cuando el padre de la ex conductora de la Peña de Morfi reveló nuevos detalles escandalosos del fallecimiento de Mestre.

Si bien al principio hubo mucho misterio, la modelo se encargó de aclarar que el deceso no ocurrió por un ajuste de cuentas como se rumoreó, sino por una enfermedad. Ahora salió a la luz un triste detalle de la tumba de la mujer que generó conmoción en las redes sociales.

El encargado de acercarse hasta el cementerio fue Horacio Cirio, quien se ocupó de la crianza de Mestre. Completamente indignado, disparó: “La encontré y me decepcionó mucho en las condiciones que está la tumba, pero por el otro estoy un poquito reconfortado de haberle hecho una oración y dejarle unas flores”.

Segundos después, también en diálogo con el ciclo ISPA (NET), agregó: “No tiene florero ni nada, como me lo imaginé, le traje una florcita artificial para que perdure. Me sentí mal porque me enteré por los medios, no me enteré por mi familia, terrible”.

“Es una cosa seria, todos los problemas que podemos tener entre nosotros es una cosa, pero cuando hay un fallecimiento así no se jode". Todo lo que contó dio que hablar en las redes, donde trataron a Jesica de ‘mala hermana’”, finalizó.