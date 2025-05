Contaron en LAM el secreto más duro de Laurita Fernández

Pepe Ochoa no aguantó más y apuntó fuerte contra su ex amiga, la bailarina y conductora.

Pero el escándalo no terminó allí, ya que luego de que Laurita Fernández negara rotundamente la información de Pepe Ochoa, este apuntó directamente contra ella. Como ex íntimo amigo, el panelista reveló supuestos viejos secretos de la bailarina que la dejaron totalmente expuesta. Sin pelos en la lengua, afirmó que esta "pidió su cabeza".

Laurita.jpg Laurita Fernández y Peluca Brusca

"Yo fui la persona que recibía los chats que Laurita sacaba de su teléfono y tirábamos en la prensa. El objetivo final era que el día del Bailando todas las cámaras la esperen a ella", apuntó Pepe Ochoa. El panelista de LAM se refirió al escandaloso triángulo amoroso entre Laurita Fernández, Fede Bal y Barbie Vélez. Cabe recordar que la infidelidad salió a la luz cuando se filtraron chats entre el mediático y Flor de la V.

Pepe Ochoa apuntó contra Laurita Fernández

Luego, Pepe Ochoa relató: "Todo esto empieza porque Laurita pidió mi cabeza en un laburo. Pasé un momento horrible por culpa de ella en una radio, donde me censuraron. El director de la radio me encerró en un cuarto y me dijo: ‘Tenes prohibido hablar de Laura Fernández porque vamos a sacar un comunicado’. Yo recién daba los primeros pasos en mi carrera".

"Por todo esto, a mi me sacaron de un plumazo de todos lados. Yo no la pasé bien. En ese momento, Laurita dio una nota dando a entender que a mi me habían sacado por protocolo de maltrato de la radio", aseguró Pepe Ochoa, a lo que Ángel de Brito agregó: "Eso es mentira porque yo trabajaba en esa radio". "No me callo más. No me escribe porque tiene el c… sucio", arremetió.

image.png

"Yo fui cómplice de todos tus cuernos, a mí no me corras. Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena, cosa que no sos. Hacete cargo de tus elecciones de vida y no me tires mier… a mí. Yo busco pruebas, te las mando todas. Sé un poco más viva, porque a mí me llamabas para contarme tus planes macabros", sentenció el panelista.