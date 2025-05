Espectáculos La Mañana La Familia Ingalls La remake de La Familia Ingalls ya tiene reparto: quiénes interpretarán los icónicos personajes

La remake de La Familia Ingalls estrenará en Netflix.

Netflix confirmó el reparto de la remake de la Familia Ingalls. Esta nueva interpretación se apegará a la obra original, una serie de novelas llamada Little House on the Prairie, escrita por Laura Ingalls Wilder en los años '30.

La primera noticia sobre el reparto de La familia Ingalls llegó en la mañana del viernes, cuando Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la versión original de los años 70, presentó oficialmente a la actriz que tomará su relevo: Alice Halsey.

La joven actriz de 10 años ya cuenta con experiencia en la pantalla chica, pues participó en la miniserie nominada al Globo de Oro Lecciones de química, protagonizada por Brie Larson. Además, actuó en la longeva telenovela Days of Our Lives, en Night Court y realizó doblaje en Kindergarten: The Musical.