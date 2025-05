Aseguran que Laurita Fernández y su novio Peluca Brusca están separados

Según el panelista Pepe Ochoa, la decisión la tomó Laurita de forma unilateral. “Ella le dijo: ‘Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor’. Él quedó lacio”, relató, haciendo hincapié en que la ruptura tomó completamente por sorpresa al productor ejecutivo del programa. “Él no se la veía venir. No estaban en crisis”, añadió.

Laurita 2.jpg Laurita Fernández y Peluca Brusca

Cómo fue la relación entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

La historia de amor entre ambos nació en un contexto poco romántico. Todo comenzó cuando Laurita Fernández fue convocada para reemplazar a Guido Kaczka como conductora de Bienvenidos a Bordo. El primer encuentro con Brusca fue, según sus propias palabras, “horrible”. Así lo recordó la bailarina y actriz, que hoy tiene 33 años, en una reciente entrevista en Noche al Dente (América).

“Yo llegué nerviosa y ansiosa, obviamente, porque era un programa nuevo que venía haciendo Guido. Para mí era mucha responsabilidad si algo salía mal”, recordó Laurita. Y agregó: “Le pregunté por la rutina y él me dijo ‘¿Qué rutina?’ Yo no trabajo así. Y él me respondió ‘Yo no te elegí’. Me caía mal porque me había toreado así. Arrancamos mal, como el oj...”.

Sin embargo, con el paso de los días, la tensión inicial mutó en complicidad y, más tarde, en una relación sentimental que sorprendió a muchos. “Yo estaba cada vez más metida en la producción y empezamos a hablar mucho más allá. Se fue dando”, relató sobre cómo evolucionó el vínculo con quien, hasta hace pocos días, era su pareja.

Laurita 1.jpg Laurita Fernández y Peluca Brusca

Cómo nació el amor entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

Cuando Fer Dente le preguntó qué fue lo que la enamoró de Claudio Brusca, Laurita respondió con sinceridad: “Es imposible de responder. Te puedo decir mil características hermosas que tiene, pero que también cualquiera las podría tener. Para mí, lo importante es lo que me conectó con él”.

Esa conexión, sin embargo, parece haberse desvanecido. Y aunque no trascendieron motivos concretos más allá del deseo de Laurita de “estar sola”, lo cierto es que la separación dejó una marca en ambos. Ella, enfocada en sus nuevos proyectos teatrales como Legalmente rubia, y él, aún asimilando el final de una historia que comenzó de forma inesperada, pero que había logrado instalarse como una de las parejas más queridas del ambiente televisivo.