Insólitas imágenes: un hombre manejó más de 50 kilómetros en contramano por la ruta

El peligroso recorrido obligó a desplegar un operativo para interceptar el vehículo. Le realizaron test de alcoholemia al conductor.

El conductor recorrió más de 50 kilómetros en contramano por la ruta y obligó a desplegar un operativo para interceptarlo.

Un conductor recorrió más de 50 kilómetros en contramano en plena ruta durante este fin de semana, y puso en extremo riesgo a cientos de automovilistas que circulaban por una de las principales vías de acceso a la Costa Atlántica.

La situación comenzó a desarrollarse en la Ruta Provincial N° 2, donde efectivos de Seguridad Vial detectaron un automóvil que avanzaba en sentido contrario al tránsito.

Los agentes advirtieron rápidamente el peligro que representaba la maniobra y emitieron una alerta para informar a los distintos puestos de control ubicados sobre la traza de la autovía.

A partir de ese momento se puso en marcha un operativo de seguimiento que involucró a personal de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad de Dolores. La coordinación entre los distintos organismos permitió monitorear en tiempo real el desplazamiento del vehículo mientras continuaba avanzando por la ruta.

ruta2 La peligrosa maniobra generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la ruta rumbo a la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica.

El conductor circulaba por la mano destinada a quienes viajaban hacia la Ciudad de Buenos Aires, aunque él se dirigía en dirección contraria, rumbo a Mar del Plata.

Pese a la peligrosidad de la maniobra, el recorrido terminó sin choques ni personas heridas. Tras ser detenido por la Policía, el hombre fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Ahora las autoridades intentan determinar qué motivó la conducta del automovilista y si existió algún problema de salud o un episodio de desorientación.

Peligro total en la ruta 2

Cada kilómetro recorrido incrementaba el riesgo de una colisión frontal, uno de los tipos de accidentes más peligrosos en rutas de alta velocidad. Por ese motivo, las autoridades concentraron sus esfuerzos en interceptarlo lo antes posible sin provocar una situación todavía más riesgosa para el resto de los conductores.

Más de 50 kilómetros de peligro en una de las rutas más transitadas

La Ruta 2 es una de las carreteras más utilizadas de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante fines de semana, vacaciones y fechas turísticas.

Aunque no trascendió la identidad del conductor, los investigadores buscan reconstruir cómo ingresó a la autovía y en qué momento comenzó a desplazarse en sentido contrario.

También se busca establecer si recorrió todo ese trayecto en la ruta sin advertir la situación, o si existieron otros factores que expliquen lo sucedido.

La investigación incluye el análisis de registros de cámaras de seguridad y de los informes elaborados por los distintos puestos de control que participaron del seguimiento.

ruta 2 (1)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que, pese a la extensión del recorrido, no se registraron choques ni incidentes de gravedad. La ausencia de víctimas fue considerada una circunstancia excepcional debido al volumen de tránsito que suele registrar la autovía.

Finalmente, el operativo logró su objetivo a la altura de Dolores, donde los efectivos consiguieron interceptar el automóvil y detener su marcha de manera segura.

Mientras avanzan las actuaciones, el caso quedó bajo análisis de las autoridades competentes, que buscan esclarecer uno de los episodios viales más llamativos registrados en los últimos tiempos sobre la principal ruta entre Buenos Aires y la Costa Atlántica.