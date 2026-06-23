Jesica Cirio entregó su celular tras los videos de los dólares: qué busca la Justicia

La resolución judicial también incluía una instrucción dirigida a Gendarmería para secuestrar el dispositivo si la modelo era localizada en la vía pública.

La Justicia intimó a Jesica Cirio a entregar su teléfono celular para realizar peritajes sobre los videos incorporados a la causa.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó a Jesica Cirio a entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas para que sea sometido a peritajes en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde . Este martes por la mañana se conoció que la modelo ya cumplió con el pedido de la Justicia.

La medida fue adoptada después de la difusión de una serie de videos en los que se observa a la conductora mostrando grandes cantidades de dólares guardados en un vestidor.

La resolución judicial también incluía una instrucción dirigida a Gendarmería Nacional para secuestrar el dispositivo si la modelo y conductora era localizada en la vía pública antes de concretar la entrega voluntaria del equipo.

Jesica Cirio entregó su celular: qué busca probar la defensa

Este martes por la mañana se conoció que Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia.

El dispositivo será sometido a peritajes en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito.

allanamiento jesica cirio

Según informó TN, el abogado de Cirio presentó el teléfono junto con la contraseña de acceso y con las formalidades vinculadas a la cadena de custodia para certificar la preservación del equipo y su contenido. Por el momento, no trascendió si el video difundido en las últimas horas se encuentra almacenado en el dispositivo entregado.

La principal estrategia que analiza la defensa de Cirio apunta a cuestionar el origen de la grabación. Los abogados de la conductora estudian plantear que el video fue obtenido de manera ilegal y que no puede ser incorporado como prueba dentro del expediente.

Los videos con dólares que motivaron la nueva medida judicial

La decisión del magistrado se produjo después de que distintos medios difundieran grabaciones en las que aparece Jesica Cirio recorriendo un vestidor mientras exhibe importantes sumas de dinero en efectivo.

Las imágenes muestran fajos de dólares, algunos termosellados, distribuidos en bolsas, valijas y cajones dentro de una habitación.

Los videos de Jesica Cirio exhibiendo importantes sumas de dólares

Ese material fue incorporado al expediente que investiga a Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense, por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los objetivos de la Justicia es determinar la autenticidad de los videos y establecer con precisión cuándo fueron grabados, dónde se registraron y cuál es el origen del dinero que aparece en las imágenes.

La investigación también procura reconstruir el contexto en el que fueron filmadas las escenas y verificar si existe relación entre el material difundido y los hechos que forman parte de la causa principal.

Según la descripción incorporada al expediente, el lugar donde se registraron las grabaciones correspondería al dormitorio principal que compartían Cirio e Insaurralde. Detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor utilizado por la conductora, mientras que el exfuncionario contaba con otro sector de guardado independiente.

Allanamientos, teléfonos secuestrados y nuevas medidas

La intimación contra Jesica Cirio llegó después de una serie de allanamientos realizados durante el fin de semana en propiedades vinculadas a la conductora y a Elías Piccirillo.

Durante uno de esos procedimientos fueron secuestrados cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio.

En otro operativo, Piccirillo entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso solicitada por los investigadores. Sin embargo, los peritajes iniciales no permitieron encontrar en ese dispositivo el material que la Justicia pretendía analizar.

Ante esa situación, el juez Armella avanzó directamente sobre el teléfono utilizado por la conductora para intentar acceder al contenido original de los videos.

La intervención del celular aparece como una medida clave dentro de la investigación, ya que permitiría determinar aspectos técnicos relacionados con la creación, almacenamiento y eventual edición de los archivos. Además, los especialistas podrán analizar fechas, metadatos y otros elementos digitales considerados relevantes para la causa.

La defensa de Cirio y el avance de la investigación

Mientras la Justicia profundiza las medidas de prueba, Jesica Cirio respondió públicamente a las acusaciones mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Jésica Cirio Portada

La conductora sostuvo que las imágenes corresponden a supuestas “manipulaciones digitales” y rechazó cualquier vinculación con maniobras irregulares. También afirmó que desarrolla actividades laborales en el sector privado desde los 18 años y aseguró que todos sus ingresos fueron oportunamente declarados ante los organismos correspondientes.

Según manifestó, nunca recibió observaciones relacionadas con inconsistencias patrimoniales ni cuestionamientos fiscales sobre el origen de sus bienes.

La causa impulsada por el fiscal federal Sergio Mola se inició en septiembre de 2023 después de la difusión de imágenes vinculadas al viaje de Martín Insaurralde en un yate de lujo. Desde entonces, el expediente sumó nuevas pruebas, medidas de investigación y distintos análisis patrimoniales.

Actualmente, Jesica Cirio figura imputada en el proceso, aunque todavía no fue convocada a declaración indagatoria. En paralelo, Elías Piccirillo permanece bajo arresto domiciliario en otra investigación judicial vinculada a presuntas maniobras financieras y otros delitos que tramitan en un expediente independiente.