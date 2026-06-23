Estaba borracho, salió a festejar el triunfo de la selección en una retroexcavadora y chocó siete autos

El conductor estaba fuera de control en pleno horario laboral. El peligroso festejo terminó con dos heridos y quedó grabado.

Este lunes por la tarde, miles de argentinos salieron a las calles para festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Austria en su segundo partido del Mundial 2026. Entre las celebraciones, ocurrió un grave episodio donde un hombre borracho manejó una retroexcavadora y protagonizó un brutal accidente.

El conductor , de 47 años, que manejaba una máquina perteneciente a una empresa constructora privada, ingresó a la zona urbana desde la ruta provincial N°4. En su recorrido por distintas calles de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, el operario chocó siete vehículos y dejó a dos personas heridas.

Durante su trayecto inicial embistió de lleno a dos camionetas y, lejos de cambiar su accionar, continuó su marcha y arrasó con otros cinco automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública. En total, su descontrolado raid terminó en un múltiple choque con vehículos destrozados.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, reconstruyó la secuencia, y explicó que: "Al llegar a la zona del hipódromo, colisiona una camioneta que estaba en el mismo sentido de circulación que la máquina vial. Al chocar y levantarla con su pala la hace cambiar de mano y 800 metros más adelante colisiona otra camioneta que estaba en un semáforo".

Si bien de momento no se comprobó el motivo de su consumo de alcohol, los vecinos asociaron lo ocurrido a un “festejo” por el partido de la selección argentina. Todo habría ocurrido durante su horario laboral.

Luego del partido de la selección salió a festejar conduciendo alcoholizado una retroexcavadora

Manejaba la retroexcavadora con un alto nivel de alcohol en sangre

Mientras continuaba su recorrido con la retroexcavadora fuera de control, vecinos de la zona comenzaron a llamar a los servicios de emergencias para lograr frenarla. El personal policial tomó conocimiento cuando la cargadora ingresó por la calle Presidente Illia e inició de inmediato las maniobras para interceptarla.

Al ver el nivel de destrucción y el riesgo latente, un grupo de vecinos se interpuso, obligando al conductor a detener la marcha y lo hizo descender por la fuerza de la cabina.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar lo redujeron y le realizaron un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación muy por encima del límite permitido y especialmente grave considerando que manejaba una maquinaria vial de gran porte.

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El operario fue detenido y trasladado a la alcaidía policial, donde quedó a disposición de la Justicia de Entre Ríos. La investigación busca determinar las responsabilidades por los daños ocasionados y las lesiones provocadas durante el impactante recorrido destructivo que conmocionó a Concordia.

Daños totales tras el paso de la retroexcavadora

Respecto a las personas lesionadas, fuentes policiales precisaron que ambas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se estableció que ninguna presentaba riesgo de vida, lo que aportó tranquilidad a los familiares y vecinos que siguieron el operativo.

En tanto, los daños materiales fueron mayores. Tres de los siete vehículos involucrados sufrieron desperfectos casi totales como consecuencia de la violencia de los impactos, mientras que los cuatro restantes registraron daños parciales, principalmente en sus laterales.

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La Justicia avanza en las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales del conductor y los motivos por los cuales actuó de esa manera.