Más de 35 empresas de la comarca petrolera acompañaron el proyecto de GNL y el acuerdo Provincia-YPF

Las compañías firmaron un acta acuerdo mediante la cual expresaron su acompañamiento a la iniciativa y su "compromiso con el desarrollo de oportunidades para la región".

En Plaza Huincul , empresas vinculadas a los servicios hidrocarburíferos de la comarca petrolera, cámaras de comercio y representantes gremiales dieron apoyo al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y al acuerdo suscripto entre YPF y la Provincia del Neuquén.

La convocatoria fue impulsada por la diputada provincial Yamila Hermosilla (Comunidad), el diputado Juan Sepúlveda (MPN) y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza. Participaron más de 35 empresas locales, junto a representantes de instituciones y actores de la comunidad interesados en el impacto que tendrá la iniciativa para el desarrollo regional y la generación de empleo.

Durante el encuentro, los legisladores brindaron detalles sobre el proyecto y respondieron consultas de los presentes. Posteriormente, las empresas firmaron un acta acuerdo mediante la cual expresaron su acompañamiento a la iniciativa y su compromiso con el desarrollo de oportunidades para la región.

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Pacto de gobernanza

El intendente Claudio Larraza destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y señaló que “nosotros firmamos un pacto de gobernanza, que trata justamente de eso, de caminar en conjunto los gobiernos locales con la Provincia para el bien de todos los neuquinos. Este proyecto viene a impulsar la región y generar una mejor calidad de vida para los vecinos”.

Por su parte, el diputado Juan Sepúlveda remarcó la relevancia de fortalecer el entramado productivo local para aprovechar las oportunidades que traerá el desarrollo del GNL. “¿Cómo no acompañar estas políticas públicas que está llevando adelante nuestro gobernador? Este proyecto traerá muchos puestos de trabajo y por eso es importante reunirnos con nuestros empresarios para fortalecer nuestras pymes y estar a la altura”, expresó.

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Respaldo al proyecto

A su turno, la diputada Yamila Hermosilla valoró el intercambio con los distintos sectores presentes y destacó el respaldo obtenido durante la jornada. “Rescato haber tenido la oportunidad de reunirme con nuestros vecinos y con las empresas locales que generan trabajo en nuestra región. Estoy muy agradecida por sus devoluciones y por acompañar un proyecto que le hará muy bien a Neuquén. Hoy llevamos el mandato de nuestras pymes, de nuestra gente, de los gremios, de la Cámara de Comercio y de los vecinos, pero sobre todo de las pymes que todos los días sostienen el empleo de nuestra comunidad”, afirmó.

Los organizadores coincidieron en que el proyecto de GNL representa una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento de la comarca, fortalecer a las empresas locales y generar nuevas fuentes de trabajo para las familias neuquinas.