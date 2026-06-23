Mundial 2026: dos apostadores acertaron cuatro resultados del prode y ganaron un premio millonario

Según se conoció, acertaron los resultado exactos de una combinación de partidos. Cuál era el pozo acumulado que se llevaron.

Las tradicionales apuestas por el Mundial 2026 que suelen hacerse en grupos de amigos, familiares o laborales en cada cita futbolera explotaron en esta ocasión por el impulso de la tecnología. Varias aplicaciones y loterías lanzaron su “Fixture 2026″ , conocido como el " prode del Mundial ", que permite participar con pronósticos de todos los partidos para acceder a premios en dinero. Uno de los prode confirmó dos ganadores millonarios en las últimas horas.

En las últimas horas, el prode de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires ( LOTBA ) volvió en este mundial y ya tiene a sus primeros ganadores.

El prode de LOTBA lanzó una modalidad especial para esta Copa del Mundo, con apuestas que tienen un valor de $2.000 durante la fase de grupos y se agrupan en eventos de cuatro partidos.

Los dos ganadores acertaron los resultados de una combinación de partidos: Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Paraguay vs Turquía.

Quienes lograron dar con el resultado exacto, se llevaron el pozo acumulado de más de $16 millones. Uno completó su jugada en Mataderos y el otro en Villa Devoto. Ambos acertaron de forma exacta los cuatro partidos y se llevaron un premio de $8.038.440 cada uno.

LOTBA prode mundial

Cómo es el juego y cuáles son los próximos pozos

El evento ya dejó un nuevo atractivo para quienes quieran participar en las próximas jugadas. El Evento N°10 no registró ganadores, por lo que el premio disponible para el Evento N°11 ya supera los 5 millones de pesos. La próxima apuesta incluirá los partidos Argentina vs Austria, Francia vs Irak, Noruega vs Senegal y Jordania vs Argelia.

El juego continuará durante la etapa de playoffs con pozos iniciales de 7.5 millones de pesos y culminará con un gran pozo de 20 millones en modalidad Sale o Sale para la última jugada, que incluirá las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

acertaron el prode mundial (1)

En aquellos partidos de eliminación directa se considerará el resultado final con alargue incluido, aunque no será necesario acertar qué selección avanza en caso de definición por penales.

Otra ventaja es que no hay que esperar al inicio de cada fecha para jugar, porque ya están habilitadas las apuestas para todos los partidos, tanto en las agencias oficiales como en lotba.bet.ar.

¿Peligra el prode del Mundial? Intiman a Mercado Pago por supuesto juego ilegal

Mercado Pago lanzó su propio prode, en el que 2,3 millones de usuarios ya cargaron más de 60 millones de resultados de la primera rueda del Mundial hasta el 5 de junio, con lo que esa cifra puede haberse duplicado o triplicado. Pero al mismo tiempo que los hinchas se entusiasmaron pronosticando resultados estalló un cruce con las autoridades regulatorias de los juegos de azar.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), que nuclea a los entes reguladores de todas las provincias del país, advirtió mediante una nota formal a Mercado Libre S.R.L. que los “torneos de amigos” de su billetera “presenta características que podrían ser encuadradas como un sistema de captación de apuestas en los términos del artículo 301 bis del Código Penal, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”..

Ese artículo fija penas de prisión para el delito de explotar, administrar, operar u organizar, “cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente”.