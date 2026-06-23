Salió la sanción a Miguel Almirón tras su polémica expulsión en Paraguay

El volante ofensivo guaraní vio la roja en la victoria sobre Turquía por la aplicación de la "ley Prestianni".

Miguel Almirón fue uno de los protagonistas de la semana en la segunda fecha del Mundial 2026 . El paraguayo vio la roja en el partido que su selección le ganó a Turquía por 1 a 0, en el choque válido por el grupo D, que completan Estados Unidos y Australia.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó de manera oficial la sanción de un partido de suspensión para el mediocampista ofensivo de la Selección de Paraguay, tras ver la tarjeta roja directa en el encuentro de la fase de grupos.

La resolución, que se ampara estrictamente en el artículo 14.1.b del Código Disciplinario de la FIFA por conducta antideportiva hacia un adversario, fue catalogada por el organismo como inapelable, obligando al futbolista a perderse el siguiente compromiso de la Albirroja.

roja a almirón

Una expulsión histórica

El castigo trasciende la habitual sanción deportiva al tratarse de la primera vez en la historia de las Copas del Mundo en la que se aplica la denominada "Ley Prestianni". Esta directriz de la IFAB y la FIFA, estrenada formalmente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estipula la expulsión inmediata para aquellos jugadores que se tapen deliberadamente la boca con la mano o la camiseta al encararse con un rival o los árbitros, una medida impulsada globalmente para erradicar insultos encubiertos y expresiones de índole racista o discriminatoria en el terreno de juego.

El incidente que derivó en la sanción ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte del partido disputado en Santa Clara, California, cuando Almirón se dirigió al defensor turco Mert Müldür cubriéndose el rostro durante una discusión colectiva.

A pesar de las protestas del plantel paraguayo y del cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro, el árbitro Iván Barton determinó la expulsión directa tras revisar las imágenes en el monitor del VAR.

Embed ¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Pese a jugar con diez hombres toda la segunda mitad, la escuadra sudamericana logró resistir el marcador para sellar una victoria por 1-0 gracias al gol tempranero de Matías Galarza Fonda, un resultado vital para sus aspiraciones de clasificación que ahora deberán refrendar sin su principal figura en el ataque.