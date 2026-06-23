Cómo nació el "Remo Vikingo", el festejo de la Selección de Noruega que es furor en el Mundial 2026.

La Selección de Noruega es una de las sensaciones del Mundial 2026 . Tras vencer a Senegal por 3 a 2 en la segunda fecha del grupo I, el equipo escandinavo celebró con el ya emblemático “remo vikingo”, una coreografía que involucra a futbolistas e hinchas y que se ha convertido en símbolo de identidad durante esta cita mundialista. El festejo, que surgió en los meses previos al torneo, se consolidó como una postal recurrente en los estadios y en las redes sociales, donde miles de aficionados noruegos replican el movimiento en distintos escenarios.

El fenómeno del “Viking Row” nació durante los partidos de preparación de Noruega para el Mundial y alcanzó su punto más alto en el debut del equipo frente a Irak. Desde entonces, la imagen de hinchas sentados hombro a hombro, simulando remar en un drakkar —la embarcación histórica de los vikingos—, se viralizó en plataformas digitales y fue adoptada tanto por simpatizantes como por los propios jugadores.

La victoria por 3-2 frente a Senegal, que aseguró la clasificación de Noruega a la siguiente ronda, ofreció una nueva oportunidad para desplegar la coreografía. Al finalizar el partido en el estadio de Nueva Jersey, el capitán Martin Odegaard se acercó a una de las cabeceras, tomó un bombo llevado por la afición y marcó el ritmo para que sus compañeros, técnicos y seguidores se sentaran en el pasto y comenzaran a remar de manera sincronizada. El gesto se replicó de inmediato en las tribunas, generando un mosaico móvil que fue registrado por cámaras y compartido por usuarios en todo el mundo a través de las redes sociales.

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El sentido del “remo vikingo” va más allá de la simple celebración deportiva. De acuerdo con la prensa noruega citada, la coreografía es un homenaje a la herencia marítima del país y a los antiguos guerreros vikingos, quienes surcaban los mares en busca de nuevas tierras. El ritual busca transmitir unidad, ya que tanto jugadores como hinchas reman juntos, simbolizando el esfuerzo colectivo necesario para avanzar en el torneo.

La repercusión del festejo

Las repercusiones del particular festejo trascendió los límites del fútbol y llegó incluso a la política nacional. Tras la victoria de Noruega en su debut frente a Irak en la ciudad de Boston, el Parlamento noruego detuvo brevemente una sesión para sumarse al “Viking Row”, en un gesto de respaldo institucional pocas veces visto en la historia política del país. Las imágenes de los legisladores realizando la coreografía se sumaron a las de aficionados participando en estaciones de tren, aviones y lugares emblemáticos como el Times Square de la ciudad de Nueva York.

El plantel noruego ha reforzado esa identidad desde antes de viajar a Estados Unidos, posando para una sesión de fotos vestidos como guerreros vikingos. El vínculo entre la selección y uno de los símbolos culturales más reconocidos del país a nivel mundial se consolidó en cada encuentro, donde figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard lideran una generación de futbolistas que busca dejar huella tanto dentro como fuera de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sopitas/status/2069251890089767395&partner=&hide_thread=false Tras clasificar a la siguiente ronda del mundial, todo el plantel de Noruega se sienta en el campo y empieza a remar junto con su afición en el estadio…simplemente maravilloso pic.twitter.com/cEguCkGgw2 — Sopitas (@sopitas) June 23, 2026

El próximo desafío de Noruega será frente a Francia el próximo viernes 26 de junio, en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I y los cruces en la fase de eliminación directa. Hasta el momento ambas selecciones cuentan con dos partidos ganados y los galos se imponen en la tabla por diferencia de goles (5 contra 4).