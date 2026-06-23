Mundial 2026: Francia vs Noruega, día y hora de este duelo tan esperado

El duelo entre Mbappé y Haaland marcará uno de los partidos más atractivos de la primera ronda. Fecha, hora y posibles formaciones.

El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos , México y Canadá tiene partidos muy atractivos desde la primera ronda . Uno de los más destacados es el que disputarán Francia y Noruega , un duelo entre selecciones que finalizaron invictas en las Eliminatorias Europeas y se destacan por su poder ofensivo con figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland .

Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará paso a una serie de cruces directos hasta definir al campeón. Cinco de los mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D.

Francia y Noruega se enfrentarán el viernes 26 de junio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Boston Stadium . El cruce entre los europeos marcará el cierre del Grupo I para ambos, por lo que es clave para definir al líder de la zona que también integran Senegal e Irak .

Kanté.jpg Kanté, un sorpresivo regreso en la selección francesa.

Estas podrían ser las formaciones iniciales de las selecciones:

Francia : Mike Maignan; Jules Koundé o Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery o Adrien Rabiot o N'Golo Kanté; Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise y Kylian Mbappé.

: Mike Maignan; Jules Koundé o Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery o Adrien Rabiot o N'Golo Kanté; Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise y Kylian Mbappé. Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard y Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth.

Cómo llegó Francia al Mundial 2026

Francia afronta esta Copa del Mundo con una certeza: será el fin de una era. Didier Deschamps dejará de ser el entrenador luego del certamen, cerrando un histórico ciclo que comenzó en 2012 y que incluyó el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.

Estos antecedentes inmediatos, sumado a la calidad de sus figuras, lo ubican como uno de los grandes candidatos. Además, transitó las Eliminatorias Europeas sin complicaciones, finalizando primera e invicta en el Grupo D, que compartió con Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.

deschamps.jpg Deschamps dejará de ser el entrenador de Francia tras el Mundial 2026.

El poderío francés en ofensiva asusta, con nombres que van desde Mbappé (goleador de la Liga de España) hasta Dembélé, Doué y Barcola (recientes campeones de la Champions League con el PSG), pasando por Michael Olise (figura del Bayern Múnich) y Rayan Cherki (del Manchester City). Sin embargo, también se destaca por su solidez defensiva gracias a figuras como Koundé, Saliba, Upamecano y Konaté.

Cómo llegó Noruega al Mundial 2026

Para los “Vikingos Rojos” fue su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, tras su participación en Francia 98, donde logró una de las victorias más importantes de su historia al vencer a Brasil en la primera ronda, aunque luego cayó en octavos ante Italia. En las Eliminatorias Europeas, tuvo un paso arrollador en el Grupo I, terminando puntera, invicta y enviando a Italia a jugar el repechaje.

Noruega basa su juego en el poder de ataque, con un claro abanderado: Erling Haaland, goleador de la Eliminatoria Europea y de la última Premier League. También se destacan el gigante delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, y el talentoso mediocampista ofensivo del Arsenal, Martin Odegaard.

haaland.jpg Haaland, la carta de gol de Noruega.

Los partidos del Grupo I: días y horarios

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