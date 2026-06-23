Mundial 2026: Francia vs Noruega, día y hora de este duelo tan esperado
El duelo entre Mbappé y Haaland marcará uno de los partidos más atractivos de la primera ronda. Fecha, hora y posibles formaciones.
El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá tiene partidos muy atractivos desde la primera ronda. Uno de los más destacados es el que disputarán Francia y Noruega, un duelo entre selecciones que finalizaron invictas en las Eliminatorias Europeas y se destacan por su poder ofensivo con figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que dará paso a una serie de cruces directos hasta definir al campeón. Cinco de los mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D.
Cuándo juegan Francia vs. Noruega y posibles formaciones
Francia y Noruega se enfrentarán el viernes 26 de junio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Boston Stadium. El cruce entre los europeos marcará el cierre del Grupo I para ambos, por lo que es clave para definir al líder de la zona que también integran Senegal e Irak.
Estas podrían ser las formaciones iniciales de las selecciones:
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé o Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery o Adrien Rabiot o N'Golo Kanté; Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise y Kylian Mbappé.
- Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard y Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth.
Cómo llegó Francia al Mundial 2026
Francia afronta esta Copa del Mundo con una certeza: será el fin de una era. Didier Deschamps dejará de ser el entrenador luego del certamen, cerrando un histórico ciclo que comenzó en 2012 y que incluyó el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022.
Estos antecedentes inmediatos, sumado a la calidad de sus figuras, lo ubican como uno de los grandes candidatos. Además, transitó las Eliminatorias Europeas sin complicaciones, finalizando primera e invicta en el Grupo D, que compartió con Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.
El poderío francés en ofensiva asusta, con nombres que van desde Mbappé (goleador de la Liga de España) hasta Dembélé, Doué y Barcola (recientes campeones de la Champions League con el PSG), pasando por Michael Olise (figura del Bayern Múnich) y Rayan Cherki (del Manchester City). Sin embargo, también se destaca por su solidez defensiva gracias a figuras como Koundé, Saliba, Upamecano y Konaté.
Cómo llegó Noruega al Mundial 2026
Para los “Vikingos Rojos” fue su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, tras su participación en Francia 98, donde logró una de las victorias más importantes de su historia al vencer a Brasil en la primera ronda, aunque luego cayó en octavos ante Italia. En las Eliminatorias Europeas, tuvo un paso arrollador en el Grupo I, terminando puntera, invicta y enviando a Italia a jugar el repechaje.
Noruega basa su juego en el poder de ataque, con un claro abanderado: Erling Haaland, goleador de la Eliminatoria Europea y de la última Premier League. También se destacan el gigante delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, y el talentoso mediocampista ofensivo del Arsenal, Martin Odegaard.
Los partidos del Grupo I: días y horarios
Fecha 3
- Noruega vs. Francia: viernes 26 de junio a las 16 hs en el Boston Stadium
- Senegal vs. Irak: viernes 26 de junio a las 16 hs en el Toronto Stadium
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