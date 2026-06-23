Boca busca arquero: los tres nombres que suenan

El Xeneize trabaja en el mercado de pases para reforzar una posición en la que solo tiene a Leandro Brey.

Boca , con el Vasco Arruabarrena al mando del plantel, busca reforzar un puesto clave, que le dio dolores de cabeza en el último semestre: el arquero . Según información de periodistas especializados, hay tres nombres que suenan fuerte para ocupar el arco del Xeneize.

Con la lesión de ligamentos de Agustín Marchesín , Boca quedó con Leandro Brey como dueño del arco, siendo Javier García el suplente. Por eso, tanto la dirigencia como el entrenador consideran que es un puesto importante a reforzar.

El periodista argentino Germán García Grova, que se especializa en el mercado de pases, informó que Boca está interesado en Gerónimo Rulli , arquero de la selección argentino y que actualmente se encuentra en el Olympique de Marsella.

La información es que el Xeneize le acercó una oferta al representante de Rulli, y si hay visto bueno del arquero, harán un intento con el equipo francés, que no quiere dejarlo salir. Otro inconveniente de esta operación puede ser el Mundial, ya que el ex Estudiantes de La Plata quedó en responder luego del torneo, lo que no le conviene a Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2069528297600323718?s=20&partner=&hide_thread=false #Boca se interesa en Geronimo Rulli.



El arquero integra una lista donde están Juan Musso y, un escalón por debajo, Álvaro Montero



Aún NO HAY oferta formal para el de #OM



Le queda un año de contrato en pic.twitter.com/p1lT3Cq4Ig — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 23, 2026

En la lista de intereses de Boca para el arco está en segundo lugar el tercer arquero de la selección argentina, Juan Musso, que ataja en el Atlético de Madrid, en donde tuvo una gran temporada, pero es el suplente de Jan Oblak.

Por detrás de los dos arqueros argentinos, está en consideración el colombiano Álvaro Montero, que se encuentra actualmente en Vélez, pero su ficha pertenece a Millonarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2062248438360670324?s=20&partner=&hide_thread=false #Boca SONDEÓ a ÁLVARO MONTERO.



El arquero de Vélez INTERESA en #Boca, lo que pueden trabar las negociaciones es que está a PRÉSTAMO con opción de compra (cercana a US$ 2.000.000) para el club de Liniers.



Aún no hay oferta formal.



@DSportsAR



Mas temprano, Mauricio… pic.twitter.com/IKFcd4gr7p — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 3, 2026

Sergio Rochet, que disputa el Mundial con Uruguay, también sonó en el Xeneize, aunque se especula que los tres nombres antes mencionados son los prioritarios para la dirigencia, con el visto bueno de Arruabarrena.

El Xeneize necesita reforzar el arco, ya que Marchesín estará de baja todo el semestre por su lesión de ligamentos, y Leandro Brey no dejó la mejor impresión cuando tuvo que hacerse cargo de ser el arquero titular, sin competencia fuerte en el banco.

El primer refuerzo de Boca

Boca cerró a su primer refuerzo en este mercado de pases al acordar con Argentinos Juniors la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años que se convertirá en nuevo jugador del club en el inicio del ciclo de Rodolfo Arruabarrena.

El acuerdo se cerró por una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por el 100% del pase, en una negociación que avanzó rápidamente una vez que el club azul y oro decidió acelerar por el lateral. El charrúa, que venía siendo titular en el Bicho bajo la conducción de Nicolás Diez, era uno de los nombres apuntados por la dirigencia para cubrir un puesto que quedó debilitado de cara al próximo semestre. La búsqueda se activó tras las salidas y decisiones del cuerpo técnico respecto del armado del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2067785077719736582?s=20&partner=&hide_thread=false Leandro Lozano refuerza #Boca



US$3.5M netos por la ficha del lateral uruguayo de #AAAJ



por tres años y medio, como adelantamos con @RodriVazquez95 pic.twitter.com/q8fKyLbGZ6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 19, 2026

En paralelo, el DT ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serán tenidos en cuenta para la próxima etapa, en el marco de una renovación profunda en el puesto.