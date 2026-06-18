El ex River que fue ofrecido en Boca y podría llegar como refuerzo

El Xeneize podría traer en este mercado de pases a un futbolista con pasado reciente en el Millonario.

El mercado de pases empieza a moverse en el fútbol argentino, y en Boca ofrecieron un nombre que sorprendió a muchos: Esequiel Barco . El delantero tiene un pasado reciente en River , donde jugó entre 2022 y 2024, y podría convertirse en refuerzo del Xeneize para el segundo semestre del 2026.

Su club actual, el Spartak de Moscú, estuvo negociando con Independiente , institución en la que debutó Barco, pero por ahora las cifras fueron consideradas insuficientes. En este contexto, Boca podría interferir y quedarse con el jugador.

Según la información del periodista Julio Pavoni, que cubre al Xeneize en diversos medios de comunicación, Barco tiene la intención de regresar al fútbol argentino y fue ofrecido a Boca, que vería con buenos ojos incorporarlo.

El Vasco Arruabarrena, que viene de firmar oficialmente su contrato para ser el nuevo director técnico del Xeneize, manifestó a la dirigencia la necesidad de reforzar ese puesto, por lo que podrían iniciar las negociaciones con el club ruso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulioPavoni/status/2067637151588630863?s=20&partner=&hide_thread=false A Boca hace unas horas le acercaron el nombre de Esequiel Barco. Hoy en el futbol ruso. Interesa. Quieren un jugador con ese perfil pic.twitter.com/En1oV0CyN7 — Mago (@JulioPavoni) June 18, 2026

Independiente, club del que surgió Barco, venía negociando con Spartak de Moscú, para adquirir el 50% de la ficha del futbolista, ya que no quieren desprenderse de la totalidad del porcentaje. Los rusos piden entre 4 y 5 millones de dólares, y el club argentino realizó una oferta por 2,5 millones, la cual fue rechazada.

Boca busca meterse en la puja por el delantero, ya que en el plantel no tienen tantos jugadores capaces de romper líneas y ganar en el mano a mano, sobre todo con la posible salida de Zeballos.

La negociación más fuerte en búsqueda de este perfil era la de Sebastián Villa, pero en las últimas horas se comunicó que Independiente Rivadavia rechazó la propuesta de seis millones de dólares que hizo el Xeneize, que habría decidido no moverse de esa cifra, por lo que el colombiano no llegará, excepto que cambie su postura el conjunto mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulioPavoni/status/2067671699860987925?s=20&partner=&hide_thread=false Boca tomó la decisión de bajarse de la negociación por Sebastián Villa.

6 M de dólares fue la última oferta. Es decir la cláusula . Ya no oferta más pic.twitter.com/ogDmISB0xn — Mago (@JulioPavoni) June 18, 2026

La limpieza del plantel de Arruabarrena

El Vasco Arruabarrena comenzó la pretemporada y sus primeras decisiones tienen que ver con la limpieza del plantel, con varios nombres que no seguirán en Boca por no tratarse de una prioridad para el nuevo entrenador, que ya le dejó claro a la dirigencia los puestos que cree claves para reforzar.

Esta limpieza de nombres comenzó por los que dejarán la institución de común acuerdo, con dos futbolistas relevantes: Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini ya rescindieron su contrato.

Por otra parte, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Agustín Martegani y Juan Barinaga no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre y entrenarán apartados. Además, por orden del Vasco, tres juveniles subirán a primera división: Leo Flores, Camilo Rey Domenech y Dylan Gorosito.

En el mercado de pases, además del extremo, otra posición prioritaria es la del lateral derecho: el Vasco apartó del plantel a los dos que jugaron el semestre pasado, y por ahora solo cuenta con Gorosito o la improvisación de Malcom Braida, que terminó ocupando el puesto al final del semestre. El apuntado, según rumores, es Leandro Lozano, de Argentinos Juniors, aunque se manejan otras variables.