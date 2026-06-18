Boca oficializó la contratación del Vasco Arruabarrena

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el club confirmó el regreso del técnico, que tendrá su segundo ciclo.

Tras la especulación por la falta de confirmación oficial, finalmente Boca anunció a través de sus redes sociales la firma del contrato de Rodolfo Arruabarrena , que tendrá su segundo ciclo como entrenador del club y ya comenzó a trabajar con el plantel para la pretemporada.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución" fue el mensaje que compartió la página oficial del Xeneize.

Aunque ya se había confirmado el regreso del Vasco Arruabarrena a la dirección técnica del Xeneize, generaba cierta duda la falta de comunicación y presentación oficial, por parte de la dirigencia, y sobre todo, de Juan Román Riquelme .

En el mismo comunicado en el que se confirma la duración del contrato, que será hasta la finalización de la presidencia de Riquelme, también se confirmó quienes acompañarán al Vasco: "El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Díaz (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)".

El director técnico toma las riendas del primer equipo tras la salida de Claudio Úbeda, con la premisa de reestructurar el funcionamiento futbolístico y con una planificación caracterizada por el rigor físico desde la jornada inicial, de cara a las competencias oficiales que tendrá el club en este segundo semestre.

Este jueves ya inició la pretemporada, de cara al segundo semestre, empezando con los chequeos médicos corporativos de inicio de semestre y, de forma inmediata, iniciativas de gimnasio en el primer turno de entrenamiento. La agenda diseñada por el entrenador contempla jornadas consecutivas a doble turno. Además, quedarán concentrados el fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2067603810810245198?s=20&partner=&hide_thread=false COMENZÓ LA #PretemporadaBoca DÍA 1 (vía @Eze_sosa):



Estudios médicos y trabajos de GIMNASIO para el plantel.



TODOS los jugadores se presentaron al Predio, incluido los que NO serán tenidos en cuenta.



Por la tarde, #Arruabarrena comunicará quiénes son los que entrenan… pic.twitter.com/DJWx3Krjwc — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 18, 2026

Así viene el mercado de pases de Boca

El mercado de pases de Boca está bastante activo, aunque todavía sin altas confirmadas para el plantel. Hay algunas negociaciones que dejan claro el deseo del Vasco de reforzar algunas posiciones particulares.

Lo que si empezó a quedar claro es que el nuevo entrenador realizará una profunda limpieza del plantel: Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini ya rescindieron su contrato.

Por otra parte, Marcelo Weigandt, Lucas Janson, Agustín Martegani y Juan Barinaga no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre y entrenarán apartados. Además, por orden del Vasco, tres juveniles subirán a primera división: Leo Flores, Camilo Rey Domenech y Dylan Gorosito.

Con respecto a las negociaciones, hay algunas posiciones que la dirigencia está buscando activamente: la primera es un extremo, siendo Sebastián Villa el máximo apuntado, pero con una fuerte traba por parte de Independiente Rivadavia, que haría caer la posibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2067638742169391297?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA | #Boca SE PLANTÓ y NO SUBIRÁ MÁS su oferta por Sebastián Villa, la última fue de US$ 6.000.000.



Si Ind. Rivadavia no baja sus pretensiones, la negociación quedará CAÍDA.



@eze_sosa pic.twitter.com/F7eNNhBekQ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 18, 2026

Otra posición prioritaria es la del lateral derecho: el Vasco apartó del plantel a los dos que jugaron el semestre pasado, y por ahora solo cuenta con Gorosito o la improvisación de Malcom Braida, que terminó ocupando el puesto al final del semestre. El apuntado, según rumores, es Leandro Lozano, de Argentinos Juniors, aunque se manejan otras variables.