Los tres jugadores que subirán a la primera de Boca por pedido de Arruabarrena

El plantel del Xeneize sumará a juveniles al arranque de la pretemporada, que será el jueves, con el nuevo entrenador.

El Vasco Arruabarrena comenzará un nuevo ciclo como entrenador de Boca , y bajo las órdenes del DT se empezaron a tomar ciertas decisiones, desde finalizaciones de contrato de ciertos jugadores hasta los tres juveniles que subirán a primera para realizar la pretemporada .

Los tres nombres que formarán parte del plantel son: Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leo Flores. Esto lo informó el periodista Julio Pavoni, que cubre al Xeneize para ciertos medios, como TyC Sports.

El Vasco Arruabarrena empieza a tomar decisiones para su segundo ciclo como entrenador de Boca, siendo una la promoción de juveniles , un apartado muy criticado por los hinchas en el último tiempo.

CONFIRMADO: RODOLFO ARRUABARRENA SUBE A 3 PIBES DE LA #RESERVA : DYLAN GOROSITO CAMILO REY DOMENECH (había bajado y vuelve) LEO FLORES Los 3 ARRANCAN LA PRETEMPORADA con PRIMERA. @juliopavoni #VamosLosPibes pic.twitter.com/oG2toc8k8S

Los nombres que se mencionan para formar parte de la primera no sorprenden. Dylan Gorosito es uno de los más pedidos por los simpatizantes del Xeneize, sobre todo por jugar en el lateral derecho, un puesto que tuvo un vacío desde la salida del peruano Advíncula. Con Úbeda no tuvo chances, a pesar de ser parte de la selección juvenil.

El caso de Camilo Rey Domenech fue bastante extraño, ya que se metió en el once ideal cuando Fernando Gago era el entrenador, pero tras un par de lesiones fue perdiendo terreno y volvió a la reserva. Con Úbeda reapareció en algunas convocatorias pero sin muchos minutos en la doble competencia del primer semestre.

El último es Leo Flores, que viene rompiéndola en la reserva hace un tiempo, y hasta fue muy elogiado por Leandro Paredes en una entrevista con Davo y Esteban Edul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2046099454860660764?s=20&partner=&hide_thread=false “Boca tiene chicos con mucha calidad. Camilo Rey es muy bueno, Gorosito es muy bueno, Aranda no hace falta que lo diga. Hay un chico en la reserva que se llama Leo Flores que también es muy bueno. Hay mucho nivel”.



Firma: Leandro Paredes, con @DavooXeneizeJRR - @gastonedul. pic.twitter.com/eYIM8KLYkU — JS (@juegosimple__) April 20, 2026

Otra rescisión de contrato en Boca

El delantero Nicolás Orsini rescindió su contrato con Boca y dejó de pertenecer al club tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia para finalizar de manera anticipada un vínculo que vencía en diciembre de 2026.

Sin lugar en la consideración del nuevo entrenador Rodolfo Arruabarrena, el delantero se entrenaba apartado desde principios de año luego de regresar de su préstamo en Platense.

La salida de Orsini forma parte del reordenamiento del plantel que lleva adelante Boca de cara al segundo semestre, en medio de la búsqueda de refuerzos y la necesidad de liberar lugares entre los futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

En ese escenario, la continuidad de Orsini era inviable y ambas partes optaron por poner fin a la relación contractual tras cinco años en el club. El atacante nunca logró acercarse al nivel que había mostrado en Lanús, rendimiento que llevó al club a pagar 1.750.000 dólares por el 50 por ciento de su pase en 2021.

Orsini

Entre lesiones, falta de continuidad y bajos rendimientos, su paso por el Xeneize terminó con apenas tres goles en 36 partidos oficiales. Su salida se da en un contexto en el que la dirigencia busca desprenderse de ciertos futbolistas sin muchos minutos.

En este contexto, una de las grandes dudas se posa sobre el futuro de Edinson Cavani, que jugó muy pocos minutos en el primer semestre de 2026 por su lesión en la espalda, y Boca podría ofrecerle la misma salida que al vasco Ander Herrera y a Orsini.