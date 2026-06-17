Edinson Cavani se va de Boca: Arruabarrena no lo tendrá en cuenta

El delantero uruguayo no seguirá en el club de la Ribera, sin mayores precisiones aún sobre el futuro de su carrera.

En las últimas horas se confirmó una nueva baja para Boca de cara a la próxima temporada: Rodolfo Arruabarrena no tendrá en cuenta a Edinson Cavani y el delantero uruguayo llegó a un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para rescindir su contrato.

Al igual que ocurrió con Ander Herrera , el exdelantero de Manchester United y PSG, entre otros equipos de talla mundial, se va del Xeneize principalmente por sus continuas lesiones. En el último año y medio, Cavani casi no pudo ser tenido en cuenta.

Desde febrero de 2025 en adelante tan solo formó parte de 24 partidos, de los cuales completó solo 7. En ese periodo, convirtió 4 goles. Esta situación despertó el enojo del hincha de Boca por su elevado salario (3.000.000 de dólares), aunque ciertos rumores indicaban que la mitad era donado a las divisiones inferiores del club.

Los partes médicos informaban que Edinson Cavani sufría una hernia de disco lumbar crónica que le comprime un nervio, motivo por el cual evaluó operarse para poder despedirse de la mejor forma con la azul y oro. Sin embargo, los planes del nuevo entrenador Xeneize son otros.

Además de Ander Herrera: Boca rescindió el contrato de otro jugador

El delantero Nicolás Orsini rescindió su contrato con Boca y dejó de pertenecer al club tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia para finalizar de manera anticipada un vínculo que vencía en diciembre de 2026.

Sin lugar en la consideración del nuevo entrenador Rodolfo Arruabarrena, el delantero se entrenaba apartado desde principios de año luego de regresar de su préstamo en Platense.

La salida de Orsini forma parte del reordenamiento del plantel que lleva adelante Boca de cara al segundo semestre, en medio de la búsqueda de refuerzos y la necesidad de liberar lugares entre los futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

En ese escenario, la continuidad de Orsini era inviable y ambas partes optaron por poner fin a la relación contractual tras cinco años en el club.

Orsini

El atacante nunca logró acercarse al nivel que había mostrado en Lanús, rendimiento que llevó al club a pagar 1.750.000 dólares por el 50 por ciento de su pase en 2021. Entre lesiones, falta de continuidad y bajos rendimientos, su paso por el “Xeneize” terminó con apenas tres goles en 36 partidos oficiales.

Durante los últimos años fue encadenando préstamos en busca de protagonismo: en Unión de Santa Fe registró seis tantos en 48 encuentros, mientras que en Platense integró el plantel que consiguió el primer campeonato de la historia del club, aunque tuvo escasa participación: disputó 22 partidos, fue titular en solo siete oportunidades y convirtió un gol.

Incluso en el último mercado de pases aparecieron alternativas para continuar su carrera en Central Córdoba o Emelec de Ecuador, pero ninguna operación se concretó.

Finalmente permaneció en Boca Predio entrenándose al margen del grupo principal hasta que se resolvió su desvinculación. Su última presentación oficial con la camiseta azul y oro había sido el 9 de abril de 2023, en la derrota por 2-1 frente a Colón.