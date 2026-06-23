Los exorbitantes precios de las entradas para ver a Argentina vs Jordania.

Cómo ya se han agotados las entradas de última hora, a los hinchas argentinos que quieran acceder a una para antes del sábado tendrán que hacerlo a través de la reventa.

Por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 , Argentina cerrará su participación en esta etapa inicial frente a Jordania . Este partido, entre la selección campeona en Qatar 2022 y una que disputa su primera Copa del Mundial, se jugará el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, mismo escenario en el que el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Austria.

En el hogar de los Dallas Cowboys, cinco veces campeones del Super Bowl de la NFL, el seleccionado de Lionel Scaloni se presentará en un escenario que tiene obras de arte de gran valor y 25.000 pies cuadrados de pantallas de video. Un ambiente ideal para lo que seguramente será la última pincelada de Lionel Messi en la fase de grupos de un Mundial.

Además de enfrentar a un equipo que compite por primera vez un Mundial, Argentina llega al cierre de la fase de grupos con un antecedente estadístico contundente: no cae en su tercer compromiso mundialista desde Estados Unidos 1994, cuando tropezó ante Bulgaria. Desde aquel entonces, ha encadenado cuatro triunfos consecutivos en el cierre de la etapa inicial vs. Grecia (2010), Nigeria (2014 y 2018) y Polonia (2022).

image

Hecha esta presentación, para aquellos que deseen asistir a este partido deben saber que desde hace varias semanas que las entradas están agotadas. Sólo se pueden acceder a través de una reventa. Uno de los sitios que se encarga de esta modalidad es stubhub.com. Allí se pueden encontrar entradas desde $2.796.627 de pesos argentinos hasta $9.211.430. Pasado a dólares estadounidenses, los valores serían entre $1.860 y $6.120.

Los valores para ver a la Argentina en 16avos en Miami

Luego del triunfo ante Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania, la Selección Argentina se encuentra oficialmente en dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y se coronó como líder del Grupo J. De esta forma, la Albiceleste jugará contra el segundo clasificado del Grupo H en Miami el viernes 3 de julio. Con esta información, muchos argentinos ya están planificando su viaje a la ciudad estadounidense para alentar al equipo de Lionel Scaloni en el Miami Stadium, que cuenta con una capacidad de 65.300 espectadores.

El valor de las entradas de los mejores sectores va desde los US$3.795. La accesibilidad estándar en ese mismo nivel cuesta a partir de los US$4.140 y el pase para personas con discapacidad tiene un valor de US$5.750. Por otro lado, el precio de la zona delantera en esta categoría va desde los US$5.405.

image

En el sector más económico, las entradas valen a partir de los US$3.448 y su accesibilidad estándar va desde los US$845. La zona delantera cuesta a partir de US$4.998. Con respecto a la categoría que se corresponde atrás de los arcos, el precio empieza desde US$3.277. La entrada para personas con discapacidad cuesta US$3.565. Finalmente, hay entradas a partir de los USD$3.277.