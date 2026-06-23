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en vivo EN DETALLE LA MAÑANA | NEUQUEN - 23 de junio de 2026 - 14:13

Mundial 2026 EN VIVO | Cristiano Ronaldo metió un doblete y Portugal golea

La segunda fecha de los Grupos K y L define a varios clasificados a 16avos. Todos los horarios y dónde ver cada partido en la Argentina.

portugal cristiano
Jude Bellingham y Harry Kane, figuras de Inglaterra.

Jude Bellingham y Harry Kane, figuras de Inglaterra.

EN VIVO

El Mundial 2026 vive este martes 23 de junio una jornada cargada, con el cierre de la segunda fecha de los Grupos K y L. Hay cuatro partidos en juego y varias selecciones que pueden empezar a definir su pase a los dieciseisavos de final.

La actividad principal arrancó con Portugal vs. Uzbekistán, en Houston, por el Grupo K. El equipo de Cristiano Ronaldo, que no pasó del empate ante RD Congo en su debut, esta vez marcó claras diferencias.

A las 17 será el turno de Inglaterra vs. Ghana, en Boston, por el Grupo L. El conjunto de Thomas Tuchel llega tras vencer 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana, de Carlos Queiroz, también ganó en el inicio.

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Portugal golea cómodo

Sobre el cuarto de hora del complemento, Nematov en contra marcó el 4 a 0.

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Doblete de CR7

Cristiano Ronaldo aprovechó un pase de Bruno Fernándes y aumentó la cuenta con una precisa definición cruzada.

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Golazo anulado a Uzbekistán

Tremendo remate de Ganiev, quien regresó al equipo después de una lesión. Sacó un disparo espectacular desde unos 20 metros que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, el gol fue anulado mediante el VAR debido a una infracción previa.

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Aumentó Nuno Méndes de tiro libre

Luego de una falta en el borde del área rival, cuando todo parecía indicar que Cristiano ejecutaría el tiro libre, su compañero le pegó de zurda al palo del arquero.

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Cristiano anota para Portugal

Primer gol de CR7 en su sexto Mundial.

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CRISTIANO RONALDO
Tras el empate en el debut, Ronaldo va por la revancha.

Tras el empate en el debut, Ronaldo va por la revancha.

Más tarde, a las 20, Panamá y Croacia se cruzan en Toronto en un duelo de necesitados: ambos cayeron en su estreno y un nuevo traspié los dejaría casi sin chances de avanzar.

El cierre, a las 23, será uno de los partidos más atractivos del día: Colombia vs. RD Congo, en Guadalajara. Los cafeteros llegan tras vencer 3 a 1 a Uzbekistán y quieren afianzarse en la cima del Grupo K.

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos

Estos son los cuatro partidos de la jornada, en hora de Argentina:

  • 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán | Grupo K | Houston
  • 17:00 | Inglaterra vs. Ghana | Grupo L | Boston
  • 20:00 | Panamá vs. Croacia | Grupo L | Toronto
  • 23:00 | Colombia vs. RD Congo | Grupo K | Guadalajara

En la Argentina, la transmisión está repartida. Los encuentros pueden seguirse por DSports y DGO, además del streaming de Paramount+ y Flow, con presencia de la TV Pública y Telefe en la televisión abierta para partidos seleccionados.

La jornada había abierto en la madrugada con Jordania vs. Argelia, por el Grupo J, la zona de la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado, cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania.

Con el final de la segunda fecha, el Mundial 2026 empieza a perfilar los cruces de los dieciseisavos de final, la primera instancia de eliminación directa que estrena esta edición de 48 selecciones.

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