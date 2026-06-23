Mundial 2026 EN VIVO | Cristiano Ronaldo metió un doblete y Portugal golea

El Mundial 2026 vive este martes 23 de junio una jornada cargada, con el cierre de la segunda fecha de los Grupos K y L. Hay cuatro partidos en juego y varias selecciones que pueden empezar a definir su pase a los dieciseisavos de final.

La actividad principal arrancó con Portugal vs. Uzbekistán, en Houston, por el Grupo K. El equipo de Cristiano Ronaldo, que no pasó del empate ante RD Congo en su debut, esta vez marcó claras diferencias.

A las 17 será el turno de Inglaterra vs. Ghana, en Boston, por el Grupo L. El conjunto de Thomas Tuchel llega tras vencer 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana, de Carlos Queiroz, también ganó en el inicio.

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Live Blog Post Portugal golea cómodo Sobre el cuarto de hora del complemento, Nematov en contra marcó el 4 a 0. Embed ¡INSÓLITO GOL DE PORTUGAL: 4-0!



Tras el rebote en Khusanov, Nematov, en contra, anotó el cuarto para los lusos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DGU9jw5q4B — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Live Blog Post Doblete de CR7 Cristiano Ronaldo aprovechó un pase de Bruno Fernándes y aumentó la cuenta con una precisa definición cruzada. Embed DOBLETE DE CRISTIANO RONALDOA los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Live Blog Post Golazo anulado a Uzbekistán Tremendo remate de Ganiev, quien regresó al equipo después de una lesión. Sacó un disparo espectacular desde unos 20 metros que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, el gol fue anulado mediante el VAR debido a una infracción previa. Embed ¡ANULADO EL GOLAZO DE UZBEKISTÁN! Ganiev la colgó de un ángulo, pero la acción fue anulada por infracción previa sobre João Cancelo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fxl0FsM7Cy — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Live Blog Post Aumentó Nuno Méndes de tiro libre Luego de una falta en el borde del área rival, cuando todo parecía indicar que Cristiano ejecutaría el tiro libre, su compañero le pegó de zurda al palo del arquero. Embed NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOSEl lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Live Blog Post Cristiano anota para Portugal Primer gol de CR7 en su sexto Mundial. Embed APARECIÓ CRISTIANO RONALDO El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

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CRISTIANO RONALDO Tras el empate en el debut, Ronaldo va por la revancha.

Más tarde, a las 20, Panamá y Croacia se cruzan en Toronto en un duelo de necesitados: ambos cayeron en su estreno y un nuevo traspié los dejaría casi sin chances de avanzar.

El cierre, a las 23, será uno de los partidos más atractivos del día: Colombia vs. RD Congo, en Guadalajara. Los cafeteros llegan tras vencer 3 a 1 a Uzbekistán y quieren afianzarse en la cima del Grupo K.

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos

Estos son los cuatro partidos de la jornada, en hora de Argentina:

14:00 | Portugal vs. Uzbekistán | Grupo K | Houston

| Portugal vs. Uzbekistán | Grupo K | Houston 17:00 | Inglaterra vs. Ghana | Grupo L | Boston

| Inglaterra vs. Ghana | Grupo L | Boston 20:00 | Panamá vs. Croacia | Grupo L | Toronto

| Panamá vs. Croacia | Grupo L | Toronto 23:00 | Colombia vs. RD Congo | Grupo K | Guadalajara

En la Argentina, la transmisión está repartida. Los encuentros pueden seguirse por DSports y DGO, además del streaming de Paramount+ y Flow, con presencia de la TV Pública y Telefe en la televisión abierta para partidos seleccionados.

La jornada había abierto en la madrugada con Jordania vs. Argelia, por el Grupo J, la zona de la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado, cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania.

Con el final de la segunda fecha, el Mundial 2026 empieza a perfilar los cruces de los dieciseisavos de final, la primera instancia de eliminación directa que estrena esta edición de 48 selecciones.