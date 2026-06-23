Mundial 2026: la rotación que prepara Lionel Scaloni para el próximo partido contra Jordania

Con la clasificación y el primer puesto asegurados, el DT meterá mano y cuidará a sus titulares. Cuti Romero será una de las bajas en el cierre del Grupo J.

La Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania con la tarea cumplida. Ya clasificada y con el primer puesto del Grupo J asegurado, la Albiceleste afrontará el partido con una rotación que adelantó Lionel Scaloni.

El encuentro será este sábado, desde las 23 de Argentina, en el AT&T Stadium de Dallas . Con seis puntos en dos fechas y el liderazgo encaminado, el cuerpo técnico apunta a gestionar las cargas físicas y cuidar a los titulares.

El propio DT lo dejó claro tras el 2 a 0 ante Austria. "La idea es que juegue la mayoría, creo que lo merecen, y siempre que el partido lo permita, lo haremos", afirmó en conferencia.

Cómo formará Argentina ante Jordania: las claves de la rotación

La primera ausencia será la de Cristian Cuti Romero. El defensor salió ante Austria con un golpe en la rodilla derecha —donde ya había sufrido un esguince antes del Mundial— y será preservado de cara a la eliminación directa.

Entre los que podrían sumar minutos aparecen Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. Ambos arrastraban molestias al inicio del torneo, evolucionaron de forma positiva y asoman como alternativas para ganar rodaje.

Lionel Scaloni Lionel Messi Selección Argentina Mundial

El otro foco pasa por los que jugaron todo. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister completaron los dos partidos, al igual que Lisandro Martínez, que nunca fue reemplazado, por lo que aparecen como candidatos a descansar.

Por ahora, el once no está definido. Scaloni rara vez repite formación y suele esperar hasta la última práctica, así que las variantes se irán confirmando con los entrenamientos.

La gran incógnita es Lionel Messi. El capitán, que cumple 39 años este miércoles, lleva cinco goles y es el máximo goleador histórico de los Mundiales tras superar a Miroslav Klose. Muchos esperan verlo para ampliar la marca.

Más allá de la rotación, la mira ya está puesta en los 16avos de final. Argentina jugará esa instancia el viernes 3 de julio en Miami, ante el segundo del Grupo H.