Tim Payne a Olimpia: la insólita forma en que se gestó el fichaje del jugador viral del Mundial 2026

El presidente del Decano contó que al neozelandés lo contactaron por mail tras buscar a su agente en Internet. Y admitió el verdadero motivo: la marca.

El fichaje de Tim Payne por Olimpia de Paraguay es una de las historias más curiosas del Mundial 2026 . El defensor de Nueva Zelanda, que pasó del anonimato a la fama mundial en redes, jugará en Sudamérica tras la Copa del Mundo.

El presidente del Decano, Rodrigo Nogués, reveló cómo se gestó la operación. Contó que seguían todo lo que ocurría alrededor del jugador, buscaron a su agente en Transfermarkt y le mandaron un mail, con respuesta en menos de 24 horas.

Según el dirigente, fue un proceso muy rápido y muy fácil. Payne tendrá una semana de vacaciones tras el Mundial y luego se sumará al plantel que disputará el Torneo de Clausura en Paraguay.

Embed Nueva Zelanda y Paraguay.







Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



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New Zealand and Paraguay.







From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Por qué Olimpia fichó a Tim Payne: la apuesta por la marca

Lejos de disimularlo, Nogués fue sincero sobre el trasfondo. Admitió que la contratación tiene un componente importante dentro de su estrategia de consolidación de marca global, más que una cuestión estrictamente deportiva.

El dirigente también contó que el club recibe muchas consultas y que varias marcas nuevas se acercaron tras el anuncio. La movida mediática, reconoció, ya empieza a dar frutos.

El fenómeno tiene sello argentino. Todo nació de una campaña del influencer Valen Scarsini, "El Scarso", que en mayo eligió a Payne como el futbolista "menos conocido" del torneo e invitó a sus seguidores a seguirlo.

Tim Payne NZ Portada

El resultado fue inmediato. Payne pasó de menos de 5.000 seguidores en Instagram a varios millones en pocos días, superó a los All Blacks y hasta la FIFA le dedicó una publicación.

Más allá del fenómeno, hay un futbolista de carrera. Nacido en Auckland en 1994, Payne es lateral derecho, suma más de 50 partidos con Nueva Zelanda y llega procedente del Wellington Phoenix.

En el Mundial 2026, Nueva Zelanda integra el Grupo G y busca avanzar por primera vez en 15 años. Payne fue titular en el debut, un 2 a 2 ante Irán en el que disputó 78 minutos, antes de empezar su nueva etapa en Paraguay.