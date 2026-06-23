Salieron los nuevos cruces de playoffs para los neuquinos en la Liga Federal de básquet

Pérfora, Independiente, Centro Español y Pacífico se enfrentarán a rivales de otras Conferencias.

Este martes se oficializó el cuadro para los cruces de playoffs interconferencias de la Liga Federal de básquet . Luego de la primera ronda, disputada entre equipos de la misma zona, siguen los duelos frente a rivales de otras partes del país. En ese contexto, los equipos neuquinos saldrán nuevamente a la cancha tras casi dos semanas sin partidos.

Pérfora, Independiente, Centro Español y Pacífico habían ganado sus choques ante Petrolero, Roca, Regina y Club Plottier y luego se mantuvieron entrenando a la espera de la resolución de las dos conferencias rivales.

Tanto el Verde como el Rojo tendrán ventaja de localía , definiendo sus series en casa, por haber sido el 1 y el 2 de la fase regular en el Sur. Por su parte, Centro Español , que fue tercero, y Pacífico (quinto) comenzarán de local y cerrarán de visitante.

pacífico vs club plottier

Cómo se jugarán los playoffs interconferencias

Todas las llaves de playoffs se disputarán al mejor de tres partidos con formato 1-2.

Pérfora se verá las caras con All Boys de Santa Rosa, que fue escolta en la Conferencia Sudeste A. Por su parte, Independiente arrancará visitando a Regatas de San Nicolás, segundo en la Sudeste B.

Centro Español comenzará de local ante Ferro de Pico, el mejor de la Sudeste A, mientras que Pacífico hará lo propio frente a Belgrano de San Nicolás, ganador en la Sudeste A.

Tres de las cuatro series iniciarán el próximo domingo 28 de junio, mientras que la del Rojo y Regatas pondrá primera el martes 30.

Los primeros tres duelos seguirán el sábado 4 y el domingo 5 de julio, en caso de ser necesario, en Plaza Huincul, General Pico y el Fortunato Bonelli de San Nicolás.

El choque restante, entre Independiente y Regatas, continuará el domingo 5 y el lunes 6, de ser necesario, en La Caldera.