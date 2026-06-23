Pasajes, estadía y entradas: cuánto cuesta ir a Miami para ver a Argentina en 16avos de final del Mundial 2026

El partido es el 3 de julio en el Hard Rock Stadium. Un relevamiento de cuánto sale el pasaje, la noche de hotel y la comida en dólares.

La clasificación de Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 encendió la ilusión de los hinchas que sueñan con viajar a verla. La Selección jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami , y muchos ya hacen cuentas de cuánto cuesta viajar a ver al equipo de Scaloni.

Si bien los precios cambian en torno a la demanda, es posible realizar una estimación previa para tener una noción sobre los costos de viajar para ser parte del sueño de la cuarta estrella. Cabe destacar, además, que las aerolíneas y agencias de turismo lanzan promociones con precios más bajos y paquetes completos para asistir al evento.

El pasaje ida y vuelta desde Buenos Aires es el gasto más pesado. Un vuelo directo a Miami, con equipaje de mano, ronda los US$1.500 saliendo el 1 de julio y volviendo el 6. Según la aerolínea y las escalas, hay valores más bajos y otros que trepan por encima de los US$2.000.

Aerolíneas Argentinas reforzó sus frecuencias a Miami con vuelos especiales, lo que abre tarifas más convenientes en algunas fechas. De todos modos, otras búsquedas ubican el tramo hacia Miami desde los US$2.000 cuando hay escalas. La clave es comparar y reservar cuanto antes. Además, la aerolínea de bandera lanzó descuentos para los últimos dos destinos de la selección, así que habrá que estar atentos a esa ventana de oportunidad.

A ese pasaje internacional, los hinchas del Alto Valle deben sumarle el tramo desde casa. El vuelo de cabotaje Neuquén–Buenos Aires ida y vuelta cuesta hoy, a grandes rasgos, entre $115.000 y $230.000, según la aerolínea y la anticipación, con julio como uno de los meses más caros por las vacaciones de invierno. Y hay que tener en cuenta un detalle: como el vuelo a Miami parte de Ezeiza, si se llega a Aeroparque habrá que prever el traslado entre ambos aeropuertos.

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El hospedaje por noche depende de la categoría y la zona. Un hotel 4 estrellas en Miami Beach se consigue en torno a US$1.352 por cinco noches en base doble, es decir, unos US$270 la noche por habitación (alrededor de US$135 por persona). En opciones más económicas o alejadas del centro, el valor baja.

Se espera que la demanda triplique los valores habituales de alojamiento en sedes como Miami, por lo que conviene asegurarlo con anticipación. Alquilar un departamento o compartir gastos entre varios reduce el costo por persona.

Para la comida y los gastos varios hay que sumar un monto diario. Los cálculos ubican el gasto en comidas y traslados entre US$40 y US$150 por día, según el estilo de viaje: comer en locales sencillos o en restaurantes, y moverse en transporte público o en aplicaciones.

Hinchada Previa Mundial 2026

A esos rubros se les suma la entrada, el gasto más alto y variable. En la página de la FIFA, las ubicaciones para ese partido arrancan en torno a los US$3.825, con precios dinámicos. Sumando pasaje, hotel y entrada, el desembolso supera holgadamente los US$6.000 por persona.

A todo eso hay que agregar la visa estadounidense, el pasaporte y la asistencia al viajero. La recomendación de las agencias es siempre la misma: reservar con tiempo, comparar precios y, si se viaja en grupo, repartir los gastos de alojamiento y traslados.

Contra quien juega y dónde seguiría la agenda de Argentina

La definición depende de la última jornada del Grupo H. Si Uruguay gana y Cabo Verde no, la Celeste será el rival. Si España terminara segunda —algo poco probable—, se daría un cruce de candidatos al título. También hay variantes con Cabo Verde o Arabia Saudita según los resultados y los criterios de desempate: diferencia de gol, goles a favor y, finalmente, la tabla de Fair Play.

La agenda para la llave en la que ya quedó ubicada la Selección Argentina es la siguiente: