Mundial 2026 EN VIVO | Argelia derrotó a Jordania por el grupo J y Argentina garantizó el primer puesto

Ambos llegan golpeados tras perder en el debut y se juegan la permanencia. El resultado en San Francisco define si la Selección termina como líder del Grupo J.

Jordania contra Argelia disputan un duelo clave por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan obligados a ganar tras caer en su debut y, además, su resultado tiene consecuencias directas para la Selección argentina.

El partido programado para este martes 23 de junio, desde las 00:00 de Argentina, en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara. El esloveno Slavko Vincic es el árbitro principal.

Ambos equipos arrancaron el torneo con derrotas y saben que un nuevo traspié los dejaría al borde de la eliminación. El que pierda quedará prácticamente obligado a preparar el regreso a casa, sin margen para soñar con los dieciseisavos de final .

El cruce también interesa de cerca a la Selección, ya clasificada. Si Jordania no le gana a Argelia, el equipo de Lionel Scaloni asegurará el primer puesto del Grupo J. Solo un triunfo jordano estiraría la definición a la última fecha, cuando Argentina enfrente a Jordania.

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Jordania vive una experiencia inédita: disputa su primer Mundial. En el debut cayó 3 a 1 ante Austria, aunque mostró cosas interesantes. Su gran figura es Mousa Al-Tamari, una de las cartas de ataque del equipo dirigido por Jamal Sellami

Argelia, en cambio, tuvo un estreno durísimo. Perdió 3 a 0 ante Argentina, en un partido marcado por el hat-trick de Lionel Messi. El conjunto de Vladimir Petkovi cuenta con nombres de peso como Amine Gouiri, Ibrahim Maza y Rayan Aït Nouri.

En la previa, Petkovi reconoció el respeto por el rival. Describió a Jordania como un equipo compacto y físico, pero remarcó que su selección confía en sus propias cualidades para quedarse con los tres puntos.

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Las probables formaciones marcan a Jordania con Yazeed Abulaila en el arco y la base que enfrentó a Austria, con la duda de Abdallah Nasib, que salió lesionado ante los austríacos. Argelia apostaría a Luca Zidane bajo los tres palos y a su tridente ofensivo.

En la previa, los pronósticos colocan a Argelia como favorita por su mayor jerarquía individual, aunque la necesidad de ambos anticipa un partido abierto.