Boca goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de final

El Xeneize cerró la llave en Paraguay con un abultado marcador y espera por su próximo rival en la Sudamericana.

Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana . Con goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco, el Xeneize se impuso de visitante y cerró la llave con un 7-1 en el global, tras el 3-1 en la ida. Espera en cuartos de final por el ganador de Bolívar y San Pablo, que igualaron 1-1 en la ida en Bolivia.

El Vasco Arruabarrena tuvo que rearmar el equipo tras un par de lesiones ante Platense: Leandro Paredes , Marco Pellegrino y Leandro Lozano salieron con lesiones musculares, mientras que Lautaro Di Lollo y Leo Flores arrastraban fatiga por la seguidilla de encuentros.

Tomás Belmonte y Nicolás Figal volvieron a la titularidad, mientras que Enner Valencia debutó en el segundo tiempo, aunque no se mostró en sintonía física con sus compañeros.

ATENTO ECUADOR: ¡ENNER VALENCIA INGRESA EN EL ST VS. RECOLETA Y REALIZA SU DEBUT ABSOLUTO EN BOCA!



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El Xeneize, a pesar de jugar de visitante, llevó a casi 25 mil personas a Paraguay, por lo que sintió la presencia de su gente en el Defensores del Chaco.

Informa @tato_aguilera que hay más de 25.000 hinchas de #Boca en el Defensores del Chaco.



La Barra de Boca fue retenida en la frontera y aún no llegaron al Estadio.



Hay hinchas en los accesos que no pueden ingresar porque dieron positivo en el control de alcoholemia y… pic.twitter.com/WgiWOKAMPZ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2026

Así fue el partido entre Boca y Recoleta

Boca tuvo la primera chance clara del partido a los cinco minutos: tras una buena triangulación entre Merentiel, Aranda y Villa, el colombiano definió por encima del travesaño.

¡CERCA! Tomás Aranda habilitó a Sebastián Villa y el colombiano definió por arriba del arco de Recoleta.



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A los 18 minutos, con una intensa lluvia que se volvió protagonista del partido, el extremo colombiano volvió a tener el primer gol en sus pies tras una gran jugada individual, pero el arquero Ferreira le ganó el duelo.

A los 30 minutos de la primera parte, luego de que Recoleta tuviera un par de aproximaciones al arco de Montero, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Ascacibar, que cabeceó un rebote en el área rival tras una gran jugada de Blanco por izquierda.

¡NO PARA DE HACER GOLES! Santiago Ascacibar capturó un rebote en el área y de cabeza puso el 1-0 de Boca sobre Recoleta en Paraguay. ¿Serie sentenciada?



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A los 43 minutos, a poco tiempo del final de la primera mitad, Boca amplió la ventaja: Aranda tiró un centro desde la derecha y Villa aprovechó un resbalón del defensor rival y de zurda metió el segundo tanto.

43’ GOOOOL DE BOCAAAAA



SEBASTIÁN VILLA PONE EL SEGUNDO Y EL 5-1 EN LA SERIE



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A los seis minutos del segundo tiempo, Boca pasó a golear a Recoleta: Delgado comandó la contra y habilitó a Merentiel, que se tomó su tiempo y definió cruzado para el 3-0.

¡UN GOLAZO A LO BESTIA! Merentiel tiró un caño dentro del área y definió ante la salida del arquero para el 3-0 de Boca sobre Recoleta.



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A los 32 minutos de la segunda mitad, Boca salió rápido de contra tras un córner de Recoleta, y Zenón encontró por la derecha a Velasco, que tras un gran amague dentro del área, definió fuerte arriba para el 4-0.

¡DÓNDE LA CLAVÓ! Alan Velasco y un verdadero GOLAZO para el 4-0 de Boca sobre Recoleta en Paraguay.



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El Vasco aprovechó que Boca definió la serie en el primer tiempo para darle descanso a algunos jugadores como Aranda y Delgado, que venían con muchos minutos seguidos. Además, hizo debutar al juvenil Facundo Herrera, apodado como Jagger.

78' FACUNDO 'JAGGER' HERRERA hace su DEBUT en la Primera #Boca en lugar de Ayrton Costa. pic.twitter.com/o5EWqv5N0j — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2026

Los datos del partido entre Boca y Recoleta

Copa Sudamericana

Octavos de final - vuelta

Recoleta (Par) 0-4 Boca (Arg)

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

VAR: Leodán González (Uru)

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.