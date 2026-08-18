Boca goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de final

El Xeneize cerró la llave en Paraguay con un abultado marcador y espera por su próximo rival en la Sudamericana.
Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco, el Xeneize se impuso de visitante y cerró la llave con un 7-1 en el global, tras el 3-1 en la ida. Espera en cuartos de final por el ganador de Bolívar y San Pablo, que igualaron 1-1 en la ida en Bolivia.
El Vasco Arruabarrena tuvo que rearmar el equipo tras un par de lesiones ante Platense: Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano salieron con lesiones musculares, mientras que Lautaro Di Lollo y Leo Flores arrastraban fatiga por la seguidilla de encuentros.
Tomás Belmonte y Nicolás Figal volvieron a la titularidad, mientras que Enner Valencia debutó en el segundo tiempo, aunque no se mostró en sintonía física con sus compañeros.
El Xeneize, a pesar de jugar de visitante, llevó a casi 25 mil personas a Paraguay, por lo que sintió la presencia de su gente en el Defensores del Chaco.
Así fue el partido entre Boca y Recoleta
Boca tuvo la primera chance clara del partido a los cinco minutos: tras una buena triangulación entre Merentiel, Aranda y Villa, el colombiano definió por encima del travesaño.
A los 18 minutos, con una intensa lluvia que se volvió protagonista del partido, el extremo colombiano volvió a tener el primer gol en sus pies tras una gran jugada individual, pero el arquero Ferreira le ganó el duelo.
A los 30 minutos de la primera parte, luego de que Recoleta tuviera un par de aproximaciones al arco de Montero, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Ascacibar, que cabeceó un rebote en el área rival tras una gran jugada de Blanco por izquierda.
A los 43 minutos, a poco tiempo del final de la primera mitad, Boca amplió la ventaja: Aranda tiró un centro desde la derecha y Villa aprovechó un resbalón del defensor rival y de zurda metió el segundo tanto.
A los seis minutos del segundo tiempo, Boca pasó a golear a Recoleta: Delgado comandó la contra y habilitó a Merentiel, que se tomó su tiempo y definió cruzado para el 3-0.
A los 32 minutos de la segunda mitad, Boca salió rápido de contra tras un córner de Recoleta, y Zenón encontró por la derecha a Velasco, que tras un gran amague dentro del área, definió fuerte arriba para el 4-0.
El Vasco aprovechó que Boca definió la serie en el primer tiempo para darle descanso a algunos jugadores como Aranda y Delgado, que venían con muchos minutos seguidos. Además, hizo debutar al juvenil Facundo Herrera, apodado como Jagger.
Los datos del partido entre Boca y Recoleta
- Copa Sudamericana
- Octavos de final - vuelta
- Recoleta (Par) 0-4 Boca (Arg)
- Estadio: Defensores del Chaco
- Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
- VAR: Leodán González (Uru)
Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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