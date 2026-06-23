Dejó el pasaje abierto por las dudas y terminó pateando penales en el Monumental con Gonzalo Montiel

Hay historias que parecen escritas de antemano. Esas en las que una corazonada , o simplemente una buena dosis de fe, terminan cambiando por completo el rumbo de un viaje. A Kevin Riquelme todavía le cuesta creer lo que vivió. El jugador del Senior de Unión Vecinal y fanático del fútbol —y de River — viajó a Buenos Aires para disputar un compromiso con su equipo y regresó con una experiencia que muy pocos en el mundo podrán contar. Fue uno de los 13 elegidos para ingresar al césped del Monumental y patear penales junto a Gonzalo Montiel.

El evento fue organizado por Airbnb y reunió a apenas trece personas entre millones de postulantes de distintos países. Una experiencia única que, según les informaron a los participantes, no volverá a repetirse. "La verdad que fue algo hermoso, no me lo esperaba, porque entre millones de personas quedar entre esos 13 fue algo único. Fue un sorteo que hicieron y, por suerte, quedé", contó Kevin a LMNeuquén.

Lo curioso es que, sin saberlo, había empezado a preparar el terreno para ese momento varios días antes. "En realidad anunciaron tres días antes de que viajara a Buenos Aires. Yo entreno y juego en Unión Vecinal, en el Senior. Y justo coincidía que iba a jugar contra Chacarita en Buenos Aires, ahí en San Lorenzo", comentó.

El neuquino tenía fecha de regreso programada. Sin embargo, algo le decía que no cerrara completamente el viaje. "Coincidía esa semana que me quedaba hasta el miércoles, que jugaba River. Me quedé al partido del miércoles y el viernes coincidía que era el evento del sorteo. Por si llegaba a quedar, dejé el pasaje de vuelta abierto. Y bueno, resulta que quedé", aseguró.

La sonrisa aparece automáticamente cuando recuerda aquella decisión. "Es como que estaba esperando eso, fue el destino. Airbnb fue el que lanzó justamente la propuesta y después nos dijeron ahí que se hacía por única vez. Fue un evento único a nivel mundial. De hecho, de todo el mundo se había postulado también".

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Kevin no solo jugó su partido y disfrutó del encuentro del Millo ante Rosario Central. Entre los trece elegidos hubo representantes de distintos puntos del país, y Kevin fue el único neuquino. "De acá de Neuquén sí fui el único. Había un chico de Entre Ríos y después el resto eran de Buenos Aires", dijo.

La experiencia incluyó recorrer sectores exclusivos del estadio y compartir un largo rato con dos nombres muy vinculados a la historia de la Selección Argentina: Gonzalo Montiel y Sergio Goycochea. "Con ellos habremos compartido una hora, hora y media, y sí, charlamos bastante. Yo, por lo menos con Montiel, fue con el que charlé más. Fue una sensación única poder preguntarle qué sintió cuando fue a patear el penal de la final y también cuando hizo el penal con la mano que terminó en el empate de Mbappé", recordó.

La respuesta del campeón del mundo quedó grabada para siempre. "Me dijo: 'Me quería morir, me quería morir, porque no me lo esperaba'. Y yo creo que estábamos todos iguales, nadie se lo esperaba. Y después, cuando fue a patear el penal para definir el Mundial, también", aseguró.

Lo que más lo sorprendió fue la sencillez con la que Montiel se manejó durante toda la jornada. "La verdad que un chico súper humilde. Es como uno más de nosotros, todo el tiempo predispuesto, siempre muy humilde", dijo.

A su lado estaba Goycochea, encargado de romper el hielo y animar las conversaciones. "Goyco es periodista, entonces él como que todo el tiempo intentó activar la charla o destrabar momentos por ahí tensos. A Montiel se lo veía más nervioso. Éramos trece personas mirándolo, esperando algo de él. Goyco era el que más llevaba la charla haciéndole preguntas", afirmó.

kevin ortega

Pero si algo esperaba Kevin desde el momento en que recibió la confirmación era la tanda de penales… y sin pasar vergüenza, ya que en Unión no patea penales. "Directamente no pateo penales, pero estuve practicando allá en Buenos Aires. En el predio de San Lorenzo me puse a practicar bastante bien porque no quería pasar vergüenza", contó entre risas.

La preparación terminó dando resultados. "Fue una locura. A dos solamente nos atajó el Goyco, pero yo le hice un gol. Por eso también le pregunté a Montiel cuando fui a patear: '¿A dónde le pego?'. Y me dice: 'Pegale fuerte al medio'", dijo.

La escena parecía salida de una película: el Monumental, Goyco en frente y Cachete dando indicaciones para marcar el gol. "Goyco estaba en el arco y decía: 'Yo me voy a quedar parado, me voy a quedar parado porque soy grande ya'. Tiene un físico bárbaro todavía. Entonces Montiel me vuelve a decir: 'Pegale fuerte al medio porque se va a tirar, es arquero'. Le pegué fuerte al medio y le hice un golazo".

La experiencia tenía además una particularidad: durante toda la jornada los participantes no pudieron utilizar sus teléfonos celulares. "Fue el 29 de mayo, pero no habían subido nada de las fotos. Nos regalaron a cada uno una cámara vintage de las que imprimen fotos instantáneas. Eso era lo único que teníamos. Nos retuvieron los teléfonos, era parte de la experiencia también para no estar con el celular", aseguró.

Cuando finalmente pudo contar lo que había vivido, nadie en su entorno podía creerlo. "Nadie lo podía creer. La familia tampoco. En casa fue algo único".

Y, como si la aventura todavía tuviera un capítulo más por regalarle, terminó conociendo a uno de sus máximos ídolos. "Tuve la yapa de conocer a mi ídolo también en Buenos Aires, que es Oscar Ruggeri. Me invitó al programa. No fui porque no me daban los tiempos, pero lo esperé afuera y pude conocerlo. Soy súper fanático", mencionó.