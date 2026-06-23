Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas vende pasajes a Dallas desde USD 500 para ver a la Selección

La aerolínea de bandera ofrece el tramo de ida a USD 500, aunque con impuestos el total trepa a USD 655. El cruce ante Jordania será el sábado 27.

Tras el 2-0 ante Austria, Aerolíneas Argentinas abrió una tarifa promocional para los pasajes a Dallas y acompañar a la Selección en su último partido del Grupo J en el Mundial 2026 . El tramo de ida arranca en USD 500 , un valor pensado para los hinchas que quieran estar en la cancha.

La oferta corresponde a los vuelos especiales directos previstos para los días 25 y 26 de junio, de modo que los pasajeros lleguen justo antes del encuentro. La promoción se enmarca en el operativo que la compañía montó para el Mundial 2026.

Conviene leer la letra chica. Al precio base hay que sumarle impuestos y tasas, por lo que el monto final asciende a USD 655 . Recién con esos cargos incluidos queda definido lo que termina pagando cada pasajero por el tramo de ida.

AVION SCALONET

La aerolínea de bandera ya concretó tres vuelos especiales vinculados al torneo: dos con destino a Kansas y uno a Dallas. Estos servicios se suman a la programación habitual hacia Estados Unidos y a la oferta regular de vuelos a Miami.

Pasajes a Dallas: cómo quedan las tarifas de regreso

La vuelta es un capítulo aparte. Las tarifas de regreso varían según la fecha elegida y la ciudad de partida, y en algunos casos resultan bastante más baratas que los vuelos especiales de ida hacia Dallas.

Un ejemplo concreto: en la opción "ida" con compra en dólares, un vuelo de Miami a Ezeiza con salida el martes 30 de junio, el miércoles 1, jueves 2 o viernes 3 de julio tiene una tarifa base de USD 234. El sábado, en cambio, salta a USD 1.174.

aeropuerto dallas

Esa categoría admite solo un equipaje de mano de 10 kilos. El cambio de pasaje pre partida cuesta USD 150 y el post partida, USD 200, datos a tener en cuenta para quienes todavía no definieron la fecha exacta del regreso.

La alternativa plus, que permite despachar una valija de 23 kilos, sube a USD 319, un valor igualmente accesible frente al precio habitual. En ese caso, el cambio pre partida vale USD 100, el post partida USD 150 y la devolución del boleto, USD 300.

El contexto ayuda a entender la jugada comercial. tras la goleada en el debut, las consultas para viajar a Dallas habían trepado 123% en las primeras horas, según datos de la agencia Despegar. El entusiasmo de la Scaloneta empuja la demanda partido a partido.

La Selección Argentina jugará ante Jordania el sábado 27 de junio, por la tercera y última fecha del Grupo J. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas —casa de los Dallas Cowboys— y está programado para las 23:00 de Argentina.

aerolineas

No todo es viento a favor. La aerolínea había cancelado los vuelos desde el interior del país hacia Miami por el aumento del 50% en el combustible —ligado al conflicto en Medio Oriente— y por la baja demanda, optando por concentrar pasajeros en Buenos Aires.

El fenómeno excede a la Argentina. La Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos (AHLA) reportó cancelaciones de hasta el 70% en reservas hoteleras de varias ciudades anfitrionas, golpeadas por entradas caras, transporte y factores políticos.

En paralelo, la compañía presentó "El Avión Más Argentino del Mundo", una intervención sobre un Airbus A330 con el número 10, el patrón de la camiseta, una cinta de capitán sobre los motores y las tres estrellas en la cola.