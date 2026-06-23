Mundial 2026: insólita declaración de Haaland sobre el próximo partido de Noruega: "Probablemente nos ganen"

El delantero noruego habló tras clasificar a los dieciseisavos y restó importancia al cierre del Grupo I. Sus palabras sobre Francia recorren el mundo.

Erling Haaland generó revuelo en pleno Mundial 2026 . Tras la clasificación de Noruega a los dieciseisavos de final, el delantero sorprendió con una declaración sobre el cruce ante Francia que dio la vuelta al mundo.

Noruega venció 3 a 2 a Senegal en el Grupo I, con Haaland como gran figura gracias a un doblete. Con ese resultado, los escandinavos aseguraron su pase a la siguiente ronda y se sacaron una mochila de encima.

Consultado en zona mixta por el duelo ante los franceses, su respuesta fue tan honesta como inesperada. "Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo", lanzó, restándole dramatismo al cierre de la fase.

El noruego admitió que, tras la clasificación, ese partido ya no le preocupa demasiado. En la previa había reconocido la presión que sentía por disputar su primer Mundial, por lo que el pase significó un alivio personal.

La declaración de Erling Haaland sobre Francia

Las palabras encendieron a la prensa internacional. En Francia, L'Équipe se preguntó si Haaland es un profeta o un pragmático, y remarcó que el delantero ve a Les Bleus como favoritos absolutos. En Noruega, el tono fue de mesura. Según el canal público NRK, Haaland buscó frenar la expectativa e ilusión de ir un paso más allá y liderar el grupo.

Embed Noruega já classificada. E o jogo com a França, Haaland?



"Não me importo muito. Provavelmente eles vão ganhar de nós e vão ganhar o título".

pic.twitter.com/CctvxSS5UZ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 23, 2026

Del lado francés también habló Didier Deschamps. El entrenador elogió el nivel de Noruega y avisó que buscarán asegurar la mejor posición posible en la tabla.

El presente de Haaland respalda su peso en la pelea. Llegó a cuatro goles en el torneo, igualó a Kylian Mbappé y quedó solo por detrás de Lionel Messi en la tabla de artilleros.

El Grupo I se define el viernes 26 de junio en Boston. Ambos están clasificados y solo la diferencia de gol los separa: a Francia le alcanza con empatar, mientras que Noruega está obligada a ganar para ser primera. Un duelo entre Kylian Mbappé y Haaland, más allá del pronóstico del propio noruego.